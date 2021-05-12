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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الطريق للبالون دور.. من ينافس على الجائزة من لاعبي الدوري الإيطالي؟

إنتر
إنتر

اقتربت الدوريات الخمس الأوروبية من الانتهاء، فوصلت لمحطاتها النهائية، وتم تحديد هوية 3 أبطال من أصل 5 دوريات وهم مانشستر سيتي في إنجلترا، وإنتر في إيطاليا، وبايرن ميونخ في ألمانيا.

وفي الدوري الإسباني، مازال الصراع مشتدًا بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد وبرشلونة، أما في فرنسا، فاقترب ليل من حسم اللقب على حساب باريس سان جيرمان.

وفي مختلف الدوريات وفي مختلف المواسم، يظهر عدد من اللاعبين بشكل قوي، ليقودوا فرقهم لتحقيق البطولة أو الوصول للبطولات القارية، وفي سلسلة من التقارير، نستعرض أبرز اللاعبين الذين ظهروا في ذلك الموسم، وقد يمكنهم المنافسة على البالون دور كأفضل لاعب في العالم.

كريستيانو رونالدو

كالمعتاد، كان البرتغالي كريستيانو رونالدو أحد أفضل اللاعبين، وهذه المرة هو متصدرًا لجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 27 هدفًا وبفارق 6 أهداف عن أقرب منافسيه روميلو لوكاكو ولويس موريل.

يوفنتوس يمر بأسوأ مواسمه في آخر 10 سنوات على الأقل، فالفريق يحتل المركز الخامس تحت قيادة أندريه بيرلو، لكن رونالدو كان الاستثناء الوحيد بـ 27 هدفًا، ولولاه لرأينا يوفنتوس في وضع أسوأ بكل تأكيد.

روميلو لوكاكو

الدبابة البلجيكية، كان أحد أبرز العوامل في تتويج إنتر بلقب الدوري الإيطالي، فاللاعب أحرز 21 هدفًا كما ذكرنا، إضافة لصناعته 9 أهداف أخرى وهو أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في فريقه، ليساهم بشكل كبير في قيادة فريقه للقب الذي غاب عن خزائنهم منذ 11 عامًا.

أشرف حكيمي

اللاعب المغربي الذي دعم صفوف إنتر الصيف الماضي، كان أحد أفضل لاعبيه هذا الموسم سواء دفاعيًا أو هجوميًا، فاللاعب قام بتسجيل 7 أهداف وصنع 8 آخرين.

ميلان سكرينيار

مدافع فريق إنتر، ظهر بأفضل حالاته هذا الموسم، وساهم بشكل كبير في الدفاع عن مرمى فريقه، فتلقت شباكهم هذا الموسم 30 هدفًا وهم أقل الفرق تلقيًا للأهداف هذا الموسم، إضافة لتسجيل اللاعب 3 أهداف.

دوسان فيلاهوفيتش

جوهرة نادي فيورنتينا الصربية، اللاعب صاحب الـ 21 عامًا ظهر بأداء رائع هذا الموسم، فسجل 21 هدفًا، ليجذب أنظار كبار الفرق الأوروبية التي ستتصارع على ضمه الصيف المقبل.

كريستيانو رونالدو كريستيانو الدوري الايطالي لوكاكو إيطاليا

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