أحمد مالك يودع نسل الأغراب في مشهد ملحمي مؤثر

مسلسلات رمضان 2021

على الرغم من أن مسلسل نسل الأغراب يضم شخصيات تتعرض للقتل من حلقة إلى أخرى، لكن لم يكن من المتوقع أن يحيط هذا المصير بشخصية حمزة الغريب التي يؤديها أحمد مالك، حتى إن مشهد القتل كان مباغتاً ومفاجئاً للجمهور، بشكل مؤثر وتراجيدي أثار تعاطف الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

بعد أن قتل عساف (أحمد السقا) سليم (أحمد داش)، ابن غفران الغريب (أمير كرارة)، ذهب حمزة إلى غفران من أجل الاتحاد معه للأخذ بثأر أخيه، لكن هذا يتحول إلى عتاب شديد اللهجة يوجهه غفران إلى حمزة الذي كان قد انشق عن أبيه بعد أن أمر بقتل الفتاة التي يحبها هو وسليم، وتسببت في خلاف بينهما.



انتهى العتاب وظن الجمهور إن العناق بين الاثنين يعني الوفاق بينهما، لكن غفران يغدر بحمزة ويطبق على أنفاسه ويرديه قتيلاً، ليكون بذلك قد أخذ بثأر ابنه سليم، حيث يعتبر حمزة الابن البيولوجي لعساف.

في نسل الأغراب يلعب مالك دور حمزة الغريب، ابن عسَّاف الذي حصل عليه غفران بعد أن تزوج والدته وأدخل أباه السجن.

نسل الأغراب مسلسل يحكي قصة ثأر بين فرعين ينتميان إلى عائلة الغريب، الحرب التي كانت منذ 20 سنة أدت إلى مقتل عدد كبير من نسل العائلة، لكن بعد أن يقضي قائد الفرع الأول عساف الغريب مدته في السجن، يعود إلى الثأر من قائد الفرع الثاني غفران الغريب.



المسلسل من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة وأحمد مالك ومي عمر، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، ومن إنتاج شركة سينرجي.