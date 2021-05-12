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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد صواريخ غزة.. صحيفة معاريف: إسرائيل تحترق

صحيفة معاريف الإسرائيلية:
صحيفة معاريف الإسرائيلية: الدولة تحترق

وضعت صحيفة "معاريف"، إحدى أكبر الصحف العبرية في إسرائيل، عنوانا رئيسيا، على غلاف صفحتها الأولى، كتبت فيه "الدولة تحترق"، في إشارة للتصعيد غير المسبوق الذي تشهده إسرائيل خلال اليومين الماضيين.
 

جاء ذلك؛ بعدما شنت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، هجوما مكثفا على إسرائيل، خاصة “تل أبيب، وعسقلان، وبئر السبع، ومدينة اللد”؛ ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
 

وأطلقت كتائب القسام، التابعة لحركة حماس أكثر من 200 صاروخ باتجاه الأراضي المحتلة، ردًا على قصف برج الجوهرة، في قطاع غزة، الذي يضم مكاتب عشرات الوسائل الإعلامية، محلية ودولية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية رسمية، إن ذلك هو أكبر هجوم صاروخي على إسرائيل منذ نشأتها.
 

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كما أعلنت سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، شن هجوم بـ100 صاروخ تجاه تل أبيب وعسقلان وبئر السبع وسديروت.
 

ولاقى العنوان الرئيسي للصحيفة العبرية الشهيرة، انتشارا واسعا، حيث اعتبر نشطاء، أنه دليل على صدمة الاحتلال الإسرائيلي من صواريخ المقاومة، والرد العنيف لفصائل غزة على استهداف الأبراج السكنية في القطاع.

 

وأبرزت الصحيفة، صورة حافلة، احترقت، في ضاحية حولون، في تل أبيب؛ بعد إطلاق الفصائل الفلسطينية دفعة مكثفة من الصواريخ باتجاه العمق الإسرائيلي، ما أسفر عن سقوط قتلى، وخلف دمارا واسعا.

صحيفة معاريف الإسرائيلية: الدولة تحترق
صحيفة معاريف الإسرائيلية: الدولة تحترق
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