رئيس جامعة دمنهور يكشف تفاصيل خطوات التحول لمؤسسة ذكية

قال الدكتور عبيد صالح ، رئيس جامعة دمنهور ، إن القيادة السياسية أعطت توجيهاتها لكافة الجامعات بشأن التحول للجامعات الذكية ، لافتا إلى أن المجلس الأعلى للجامعات ناقش خطة تحويل جامعة دمنهور لجامعة ذكية .



وأضاف " صالح " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن الجامعة بداية من 2017 قامت الجامعة بإطلاق مبادرة التعاون الالكترونى والتعلم عن بعد ب التعاون مع 600 عضو وتلتها مبادرة الطلاب وتم تدريبهم للوصول للاحترافية.



وأشار إلى أنه تم التعاون مع معهد أمريكى ، وتم استدعاء عميد المعهد نفسه بورش عمل عن طريق الجامعة الذكية والذى كان له الأثر فى رفع قدرات الطلاب ، ثم قامت الجامعة ممثلة في مركز اتخاذ ودعم القرار، بتطبيق ذلك على الإدرايين لتحويل الجامعة من ورقية إلى إلكترونية وفق خطة لتدريب كافة طلبة وأساتذة وإداريي الجامعة وتم العمل على تحويل المقرات إلى الكترونية تفاعلية بين الطلبة والأساتذة حتى تجعل هذه المحاضرات .