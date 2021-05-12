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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

Ford Bronco 2022

موعد طرح فورد برونكو الكهربائية بالكامل.. صور

فورد برونكو Ford
فورد برونكو Ford Bronco 2022

تطرح فورد 7 سيارات جديدة بحلول 2022، وسيكون  من ضمنها فورد برونكو Ford Bronco 2022.

 

ولمح الرئيس التنفيذي للصانع الأمريكي، جيم فارلي، إلى أن إحداها قد تكون نسخة كهربائية بالكامل من برونكو.

 

 

وبالفعل تساءل أحد المستخدمين على “تويتر” قائلاً: “لماذا لا تتوفر نسخ كهربائية من سيارات جيدة مثل برونكو؟”، ليرد عليه فارلي قائلاً: “لماذا تعتقد أننا لن نفعل ذلك؟”، مما يعني أن فورد بصدد طرح Ford Bronco 2022 الكهربائية قريبا.

 

 

أما بالنسبة للنسخة الهايبرد من فورد برونكو Ford Bronco 2022، فيقال إنها ستشارك نفس محرك فورد إكسبلورر هايبرد الجديدة واف 150 هايبرد القادمة، مع قير أوتوماتيكي بعشر سرعات مقترن بمحرك كهربائي، ومحرك V6 إيكوبوست سعة 3000 سي سي بقوة تزيد على 450 حصانا إجمالاً، وهو رقم جيد للغاية.

 

 

وقبل تدشين النسخة الكهربائية بالكامل من فورد برونكو Ford Bronco 2022، يتوقع أن تطلق الشركة نسخة هجينة منها لمنافسة جيب رانجلر 4xe، والتي لم تكشف بعد عن موعد وصولها، لكن مقطع فيديو مسرب يظهر وضع “EV Coachin على أجهزة القياس الرقمية يؤكد أنها مجرد مسألة وقت فقط.

 

وأشار تعليق فارلي إلى أن فورد برونكو Ford Bronco 2022 قد تحصل على نسخة كهربائية بالكامل، وبالنظر إلى أن عمليات تسليم برونكو التقليدية لم تبدأ بعد، فمن المحتمل أن يكون الكشف عن نسختها الكهربائية بعد عدة سنوات.

فورد برونكو Ford Bronco

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