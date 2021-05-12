خالد الغندور: لقاح كورونا مهم للأهلي ومواجهة صن داونز صعبة

طالب الإعلامى خالد الغندور من لاعبى الأهلى بضرورة الحصول على لقاح كورونا قبل السفر لجنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز بإياب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا .



وقال الغندور فى برنامجه اللعبة الحلوة عبر إذاعة أون سبورت إف إم :"لابد أن يتناول لاعبو الأهلى لقاح كورونا قبل السفر لجنوب أفريقيا عشان حالات كورونا هناك كتير اوى ".



وعن توقعه بشأن مباراة الأهلي وصن داونز قال : " المباراة ستكون صعبة ، صن داونز هو أقوى فريق فى دوري الأبطال الأفريقى بعد نتائجه فى دور المجموعات ومن بعده الوداد المغربى " .



وأضاف : " الناس اللى بتقول أن نتيجة الخمسة هتكرر بقولهم صعب ، النتائج الكبيرة دى بتحصل مرة واحدة بس بيكون اللاعيبة داى اوف بالنسبالهم وهذه أمور معروفة فى الكورة".

وتابع : " الأهلى يمتلك ميزة أيضا لأنه هيلاعب صن دوانز فى غياب جمهوره على ملعبه بالتالى المباراة لن تكون صعبة أوى".

وكانت بعثة فريق الكرة بنادى صن دوانز الجنوب أفريقى وصلت إلى القاهرة فى ساعة مبكرة من صباح اليوم استعدادا لمواجهة الأهلى فى ذهاب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا والذى سيقام فى التاسعة من مساء السبت المقبل باستاد السلام.

يذكر أن الأهلى تعادل مع الزمالك قبل يومين بمسابقة الدوري الممتاز بهدف لكل فريقه وذلك قبل أيام قليلة من مواجهة صن داونز المصيرية بدوري أبطال إفريقيا .