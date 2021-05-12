بأمر المحافظ.. ١٠ تعليمات يجب تنفيذها لأداء صلاة عيد الفطر في البحيرة

استعدادات محافظة لإستقبال عيد الفطر المبارك

شدد اللواء هشام امنة محافظ البحيرة، على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية ومديريات الخدمات والشركات استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك ، والتواجد المستمر للقيادات ، للعمل على حل اى مشكلة تطرأ على الفور والاستجابة الفورية وتلبية احتياجات المواطنين.





جاء ذلك خلال رئاسة اللواء المحافظ لغرفة العمليات المركزية المنعقدة على مدار الساعة بديوان عام المحافظة بحضور المهندس حازم الاشمونى السكرتير العام واعضاء ووممثلى الغرفة.

وأكد اللواء هشام امنة على استمرار وتكثيف حملات متابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية ومواعيد غلق المحلات من الساعة التاسعة من مساء كل يوم بجميع الشوارع والميادين بمدن ومراكز المحافظة والتأكد من الالتزام بكافة القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بمجلس الوزراء.

وشدد على ضرورة التزام جميع الجهات المعنية بتعليمات وزارة الأوقاف بشأن إقامة صلاة العيد بالمساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة فقط ، ومنع إقامة الصلاة في أية ساحات في ظل الظروف الراهنة حفاظًا على صحة المواطنين، مع مراعاة جميع الضوابط والإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وألا تزيد مدة التكبير عن 7 دقائق، ومدة الخطبة عن 10 دقائق.



وأوضح المحافظ أن وزارة الأوقاف أعلنت ضوابط صلاة العيد كما يلى:



- صلاة العيد فى المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة فقط.

- عدم السماح بأداء صلاة العيد فى الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة.

- ارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد.

- اصطحاب المصلى الشخصي.

- مراعاة علامات التباعد الاجتماعي.

- عدم فتح دورات المياه.

- فتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقه بعدها بـ 10 دقائق .

- لا تزيد مدة التكبير عن 7 دقائق .

- لا تزيد مدة الخطبة عن 10 دقائق كالجمعة .

- لا يتم فتح مصليات السيدات إلا تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد.

- عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أى أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق بمصليات السيدات أو أماكن صلاة الرجال.

و وجه المحافظ، الوحدات المحلية والزراعة والجهات المعنية بتكثيف الحملات خلال عطلة العيد لمنع استغلال العطلة في التعدى على اللارضى الزراعية واملاك الدولة او بالبناء المخالف وازالة اى تعدى فى المهد على الفور، مع تكثيف الحملات التموينية على الاسواق والمحال والمخابز وكذا اعمال النظافة وحملات التعقييم والتطهير وازالة ورفع الاشغالات للحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري.

وتقدم محافظ البحيرة لمواطني المحافظة بأجمل التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يمن على مصرنا الغالية بالأمن والأمان والخير واليمن والبركات فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى.