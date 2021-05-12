علماء يكشفون الطريقة الأمثل للقضاء على وباء كورونا

وباء كورونا

كشفت لجنة من خبراء الطب حول العالم، أنه كان من الممكن منع الحجم الكارثي لتفشي وباء فيروس كورونا؛ إذا لم يكن هناك تردد عالمي، وضعف التنسيق نحو الاستجابة العالمية لهذا الفيروس.

وأشاروا إلى أن الطريقة المثلى للقضاء على الوباء؛ هي منح الدول الغنية، للدول الفقيرة، مليار لقاح كورونا بحلول سبتمبر، و2 مليار لقاح آخر بحلول نهاية عام 2022.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قالت اللجنة المستقلة للتأهب لمواجهة الأوبئة والاستجابة، في تقريرها الصادر اليوم، إنه إذا كانت منظمة الصحة العالمية قد دقت ناقوس الخطر عاجلا، وكان قادة العالم الذين “ينكرون العلم" قد أخذوا التهديد على محمل الجد، حينها كان العالم يمكنه منع تفشي الوباء المتفشي بشكل كبير بالعالم.

وأشار التقرير إلى أن ما لا يقل عن 160 مليون شخص أصيبوا بكورونا في كل بلد على وجه الأرض تقريبًا منذ ظهور الفيروس لأول مرة في ووهان في ديسمبر 2019، وقتل 3.3 مليون شخص، رغم أن هذه الأرقام تقريبًا أقل من التقديرات الإجمالية.