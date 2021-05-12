مفاجأة في اعترافات جديدة لرئيس البنتاجون السابق عن دور ترامب في "شغب" الكابيتول

تناقضت شهادة وزير الدفاع بالنيابة كريستوفر ميلر أمام لجنة الكونجرس الأمريكي وتصريحاته السابقة في مقابلة إعلامية في مارس، عندما ألقى باللوم على احتجاج الكابيتول هيل في 6 يناير على أقدام دونالد ترامب.

وانتابت عضو ديمقراطي في الكونجرس نوبة هستيرية بعد أن رفض رئيس البنتاجون السابق مزاعم الرئيس السابق دونالد ترامب ، التي أدت الى احتلال الكابيتول في 6 يناير.

وخلال جلسة استماع للجنة الرقابة بمجلس النواب يوم الأربعاء ، سأل ممثل ماساتشوستس ستيفن لينش وزير الدفاع السابق بالإنابة كريستوفر ميللر عما إذا كانت الأحداث ستقع دون خطاب ترامب في مسيرة وقف السرقة خارج البيت الأبيض في وقت سابق من ذلك اليوم.

وقال ميللر رداً على إشارة لينش إلى التعليقات التي أدلى بها لوسائل الإعلام في مارس: "أعتقد أنني أود تعديل تقييمي الأصلي" ، وألقى باللوم على الرئيس السابق في أعمال الشغب التي قتل فيها أحد المتظاهرين برصاص رجال الأمن خارج غرفة البيت.

وأجاب لينش ضاحكًا: "لماذا لم أتفاجأ؟".



وتابع ميلر: "إننا نحصل على مزيد من المعلومات يومًا تلو الآخر حول ما حدث" ، مضيفًا أنه "يبدو واضحًا أن هناك نوعًا من المؤامرة حيث كانت هناك عناصر هجومية منظمة تهدف إلى الاعتداء على مبنى الكابيتول في ذلك اليوم".

عندما اتهم لينش ميلر بالقيام بتغيير جذري في مسألة مسؤولية ترامب المزعومة ، أجاب ميلر: "هذا سخيف".

"أنت سخيف" ، اتهم لينش ، وأجاب ميلر: "شكرًا لك على أفكارك".



في مقابلته مع موقع Vice في مارس، سأل ميللر: "هل كان أي شخص قد سار إلى مبنى الكابيتول ، وحاول اجتياح مبنى الكابيتول ، دون خطاب الرئيس؟" الافتتاحية: "أعتقد أنه أمر حاسم إلى حد كبير ما كان ليحدث".

لكنه تحفظ على تلك التصريحات في بيان مكتوب للجلسة ، مؤكدا أن مسؤولية ترامب الشخصية غير واضحة.

وقال ميللر: "أقف إلى جانب ملاحظتي السابقة بأنني شخصياً أعتقد أن تعليقاته شجعت المتظاهرين في ذلك اليوم" ، لكنه أضاف: "لست في وضع يسمح لي بإجراء تقييم رسمي لمسؤوليته".

استغل لينش الاختلافات بين شهادة ميلر المكتوبة واللفظية في محاولة لتشويه سمعته.



وسأل عضو الكونجرس: "أنت تفهم مدى عدم إمكانية تصديق شهادتك الجديدة ، نسختك الجديدة من الشهادة التي تم إنشاؤها على ما يبدو بين الوقت الذي كتبت فيه شهادتك هذا الصباح وعندما حضرت أمام اللجنة اليوم".

وأجاب ميللر: "هناك فرق بين السير في مبنى الكابيتول والاعتداء على الكابيتول". "هذا هو التحديد الذي أحاول القيام به ، على الرغم من الهجوم الحزبي الذي تعرضت له للتو".

وحاول الديمقراطيون الاستفادة من أغلبيتهم الفعلية في مجلسي الكونجرس لعزل ترامب بشأن هذه القضية - بعد أسابيع من مغادرته منصبه بالفعل في 20 يناير - بهدف إبعاده عن تحدي خليفته جو بايدن في انتخابات عام 2024.

لكنهم فشلوا في إقناع عدد كافٍ من الجمهوريين في مجلس الشيوخ بتأييد الخطوة غير المسبوقة وفشلوا كثيرًا في تحقيق أغلبية الثلثين اللازمة.

وتم التأكيد يوم الاثنين على تأثير ترامب المستمر على الحزب الجمهوري الذي تبناه في ترشحه الرئاسي لعام 2016 عندما طرد النواب عضوة الكونجرس ليز تشيني - ابنة نائب الرئيس السابق لجورج دبليو بوش ديك تشيني - من لجنة عليا لقيادة الحزب.