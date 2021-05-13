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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمنع التجمعات.. دوريات لإغلاق كورنيش كفر شكر فى أول ايام عيد الفطر.. صور

كورنيش كفر شكر
كورنيش كفر شكر

وضعت الأجهزة الأمنية، بمجلس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، حواجز مرورية بالتنسيق مع قوات الأمن لمنع أى تجمعات للمواطنين على كورنيش النيل في أول أيام عيد الفطر المبارك، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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وتابعت الاجهزة منطقة الكورنيش والحدائق والمسطحات الخضراء على مستوى المدينة لمنع اى احتفالات بالعيد حرصا على سلامة المواطنين.


من جانبه أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى مراكز المحافظة، لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمنع إقامة أي احتفالات أو فعاليات جماهيرية خلال عيد الفطر المبارك للحد من انتشار فيروس كورونا.


وشدد المحافظ على متابعة رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية في جميع المنشآت العامة ووسائل المواصلات والمرور الدوري من خلال اللجان المعنية علي الكافتيريات والمولات التجارية وغيرها، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية مع منع أي صور للتجمعات، حرصًا على سلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.


وجدد محافظ القليوبية مناشدته لكل المواطنين على مستوى المحافظة، بأهمية استمرار الالتزام بإجراءات وقرارات الدولة، وتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من فيروس كورونا، محفزًا إياهم بأهمية الإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حرصًا على صحتهم وسلامة المجتمع.


وأشار الهجان إلى أنه لديه ثقة في وعي وحكمة المواطن وأن لديه قناعة بأهمية تلك الإجراءات المنفذة، لحمايته وأهله ومجتمعه وأنه سيكون عاملًا مساعدًا وليس معوقًا لجهود الدولة التي لا تدخر جهدا في سبيل تحقيق أمن وسلامة الوطن.


وكان أهالى القليوبية قد ادوا صلاة عيد الفطر المبارك وسط الاجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من وزارة الأوقاف المصرية بشأن فتح المساجد لاستقبال المواطنين لأداء صلاة العيد الفطر حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.


وقال الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية بأن المديرية قد أنهت استعدادها التام لاستقبال عيد الفطر المبارك واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإقامة شعائر صلاة العيد بالمساجد بقرى ومدن المحافظة.


واشار الى أنه تم التنبيه على أئمة المساجد بألا تزيد مدة التكبيرات عن 7 دقائق والخطبة عن 10 دقائق والتأكيد بعدم فتح المساجد أمام المصلين إلا قبل الصلاة بـ10 دقائق ولا يتم فتح مصلى السيدات إلا تحت إشراف مشرفة معتمدة وعدم اصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات داخل المساجد.


كما شدد وكيل وزارة الأوقاف على أئمة المساجد بعدم إقامة صلاة العيد بأي ساحات أو أماكن مفتوحة من الساحات العامة بمراكز الشباب والزوايا تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء واستمرار القيام بأعمال التطهير والتعقيم لكافة المساجد وعدم فتح دورات المياه.

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اخبار محافظة القليوبية القليوبية مجلس الوزراء عيد الفطر المبارك فيروس كورونا

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