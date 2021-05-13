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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"إحنا مش بتوع حداد" تتخطى حاجز 1.5 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة

كريم عبد العزيز وأمير
كريم عبد العزيز وأمير كرارة

تمكنت أغنية “إحنا مش بتوع حداد” من تحقيق نسب مشاهدة تخطت حاجز المليون ونصف المليون فى أقل من 24 ساعة، وذلك عبر موقع يوتيوب. 

 

وشارك عدد من نجوم الفن في أغنية "إحنا مش بتوع حداد" التي عرضت مباشرة بعد انتهاء الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار ٢ رجال الظل.

 

وصورت الأغنية في ميدان التحرير منذ بضعة أيام بعدسة المخرج أحمد المرسي وإشراف عام شركة ميديا هب سعدي - جوهر .

 

في البلد قائد عظيم.. أبطال الاختيار يغنون أوبريت إحنا مش بتوع حداد

في عرض خاص|نجوم الفن يشاركون في أغنية "إحنا مش بتوع حداد".. شاهد

 

وشارك بالظهور في الأغنية عدد من النجوم الفن في مقدمتهم كريم عبد العزيز، أمير كرارة، إياد نصار، إنجي المقدم، بشرى، أسماء ابو اليزيد، أحمد فهمي، أحمد فؤاد سليم، نضال الشافعي وأحمد وفيق.

 

 

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