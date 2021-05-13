"إحنا مش بتوع حداد" تتخطى حاجز 1.5 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة

تمكنت أغنية “إحنا مش بتوع حداد” من تحقيق نسب مشاهدة تخطت حاجز المليون ونصف المليون فى أقل من 24 ساعة، وذلك عبر موقع يوتيوب.

وشارك عدد من نجوم الفن في أغنية "إحنا مش بتوع حداد" التي عرضت مباشرة بعد انتهاء الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار ٢ رجال الظل.

وصورت الأغنية في ميدان التحرير منذ بضعة أيام بعدسة المخرج أحمد المرسي وإشراف عام شركة ميديا هب سعدي - جوهر .

وشارك بالظهور في الأغنية عدد من النجوم الفن في مقدمتهم كريم عبد العزيز، أمير كرارة، إياد نصار، إنجي المقدم، بشرى، أسماء ابو اليزيد، أحمد فهمي، أحمد فؤاد سليم، نضال الشافعي وأحمد وفيق.