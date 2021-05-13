نصف مليون جرعة.. وصول شحنة جديدة من لقاح سينوفارم الصيني إلى مطار القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، شحنة لقاح سينوفارم الصيني المضاد لفيروس كورونا، قادمة على متن طائرة مصر للطيران تقدر بنحو 500 ألف جرعة، من العاصمة الصينية بكين، ضمن خطة الدولة لتوفير لقاح فيروس كورونا لتوزيعه على مستشفيات الجمهورية.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه شحنة اللقاح الجديدة وصلت إلى مطار القاهرة على متن رحلة تابعة لشركة مصر للطيران رقم MS3002 من طراز بوينج 789، والقادمة من العاصمة الصينية بكين، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وستنتهي السلطات إجراءات الإفراج الجمركي عن الشحنة، وتسليمها للجهات المختصة.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت أن مصر سوف تستقبل 900 ألف جرعة من لقاح كورونا من شركة سينوفارم، تتمثل في “دفعة أولى” تقدر بنحو 400 ألف جرعة، ثم “دفعة ثانية” تتضمن 500 ألف جرعة لقاح، على أن تتسلمها معامل هيئة الدواء؛ لتحليلها، والتأكد من سلامتها، ليتم توزيعها فيما بعد على مراكز اللقاحات والتطعيمات الخاصة بوزارة الصحة والسكان.