بشرى سارة بشأن وضع كورونا في لبنان

أعلن رئيس اللجنة الوطنية في لبنان لادارة لقاح فيروس كورونا، عبد الرحمن البزري، بشرى سارة بشأن تصنيف لبنان الوبائي.

وقال البزري في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الخميس: "تصنيف لبنان سيتغير قريبا من المرحلة الرابعة إلى المرحلة الثالثة وبائيا، وهذا يعكس مقدار التحسن بالمؤشرات المتعلقة بفيروس كورونا وانخفاض نسبة الحالات الجديدة".

وأضاف "من واجبنا الحفاظ على هذه المكاسب وتثبيتها من خلال التباعد الاجتماعي والتقيد بالتوصيات العلمية وزيادة نسبة التلقيح".

وكانت وزارة الصحة اللبنانية، أعلنت أمس الأربعاء، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ووفقًا لموقع "لبنان 24"، سجلت الصحة اللبنانية 703 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة المثبتة في لبنان بفيروس كورونا إلى 534388.

كما سجلت الصحة اللبنانية، 22 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 7549.