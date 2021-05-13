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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السفير الأمريكي يرحب بتسليم مصر 1.8 مليون جرعة من لقاح كوفيد-19

صدى البلد

أعرب السفير الأمريكي جوناثان كوهين، عن سعادته لتسليم 1.8 مليون جرعة أخرى من لقاح كورونا إلى مصر.


وقال السفير - فى تدوينة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" اليوم الخميس- "يعتبر توفير اللقاحات أمراً حيوياً لإنهاء هذه الجائحة، حيث تبرعت الولايات المتحدة بإجمالي مبلغ 11 مليار دولار لدعم مكافحة فيروس كورونا".


وأعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد فى وقت سابق اليوم عن استقبال مليون و768 ألفًا و 800 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة "استرازينيكا"، بمطار القاهرة الدولي.


وتعد هذه الدفعة هى الثانية ضمن مبادرة "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI)، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة "اليونيسف"، وذلك ضمن 40 مليون جرعة من المقرر استقبالها تباعًا.

مطار القاهرة الولايات المتحدة كوفيد-19 فيروس كورونا الصحة العالمية

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