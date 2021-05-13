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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

انكسار المنحنى..

الكويت تصل إلى المناعة المجتمعية ضد كورونا في هذا الموعد

الكويت
الكويت

كشفت صحيفة "الراي" الكويتية أن أكثر من 30 ألف موظف بالكويت تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا في 13 مجمعاً تجارياً، ويجري تسريع تطعيم عمالة المطاعم لفتحها بعد العطلة.

ومع اقتراب حملة التطعيم المضاد لفيروس كورونا من الوصول إلى المليون الثاني خلال الأسابيع القليلة المقبلة، كشفت مصادر مطلعة أن الكويت «ستقترب بشكل كبير من تحقيق المناعة المجتمعية بحلول سبتمبر المقبل مع الانتهاء من تطعيم المليون الثالث».

وأوضحت المصادر أن الوصول إلى هذا المعدل يضع البلاد على حاجز المشارفة على تحقيق المناعة المجتمعية، ما يمهد الطريق للعودة إلى الحياة الطبيعية مع تطعيم من 65 إلى 70 في المئة من السكان، قبيل بدء العام الدراسي في شهر سبتمبر ايضاً.

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وأشارت المصادر إلى أهمية تطعيم العاملين في المجمعات التجارية المركزية تمهيداً لعودة الحياة الطبيعية تدريجياً، لافتة إلى الانتهاء من المرحلة الثانية لحملة الوحدات الميدانية التي أنجزت تقديم اللقاح لأكثر من 30 ألف شخص في 13 مجمعاً تجارياً.

وبيّنت المصادر أن «إجمالي من تم تطعيمهم حتى الآن عبر الحملات المتنقلة يفوق 60 ألفاً من العاملين في جهات عدة كالجمعيات التعاونية والمساجد والقطاع المصرفي والشركات المصنعة للمواد الغذائية ودور السينما، بخلاف الأعداد الأخرى التي تلقت الخدمة عبر مراكز رعاية المعاقين التابعة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، ومركز رعاية المسنين التابع لوزارة الشؤون وشريحة طريحي الفراش وغيرهم».

ولفتت المصادر إلى الانفراجة التي تشهدها الكويت مع البوادر الإيجابية لانكسار منحنى الموجة الحالية، مع تسجيل مؤشرات تقييم الوضع الوبائي أرقاماً تبعث على التفاؤل، لاسيما بعد انخفاض حالات الإصابة خلال الأسبوع الجاري إلى ما دون الألف، للمرة الأولى منذ نهاية فبراير الماضي.

وأعربت المصادر عن أملها بسرعة الانتهاء من تطعيم العاملين في المطاعم وشركات التجهيزات الغذائية المسجلين في موقع تلقي تطعيم كوفيد-19 خلال فترة العيد تمهيدا لمعاودة عمل هذه الأنشطة بشكل آمن وكامل بعد اجازة عيد الفطر المبارك.

ودعت أصحاب المطاعم إلى سرعة تسجيل بيانات العاملين لديهم في موقع التسجيل المسبق واختيار من خانة المهنة «المطاعم والتجهيزات الغذائية» حتى يتسنى الانتهاء من تطعيم جميع العاملين في هذه الأنشطة تمهيداً لعودتها بعد العيد.

الكويت كورونا المناعة لقاح التطعيم

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