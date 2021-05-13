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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تجارة حلوان تتابع تشعيب الفرقة الثانية أون لاين

طلاب جامعات
طلاب جامعات

تتابع كليات جامعة حلوان فاعليات  الدراسة بالفصل الدراسى الثانى وسط إجراءات احترازية لمواجهة كورونا .

 

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25 مايو .. تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول كيفية مكافحة الفساد

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23 مايو .. جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول سبل التيسير للمعاقين

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يعمل على قياس جودة المنسوجات .. تعرف على معمل قياس جودة العمليات الرطبة بجامعة حلوان

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الأعلى للجامعات يعلن القوائم النهائية لمرشحي رئاسة 8 جامعات .. ويبدأ فى تلقى أوراقهم بداية من منتصف مايو .. الخشت على رأس المرشحين لجامعة القاهرة .. و7 مرشحين لـ حلوان

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الأعلى للجامعات : 7 مرشحين لرئاسة جامعة حلوان بالقائمة النهائية

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جامعة حلوان : عضو هيئة التدريس عامل أساسى في تطوير منظومة التعليم

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يوم تعليمي لطلاب طب بيطري جامعة بدر عن الخيول فى نادى الفروسية

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نادى الكتاب ..مبادرة لتعزيز الوعى الثقافى للطلاب.. تفاصيل


وقد صرح مسؤلى شئون الطلاب بكلية التجارة بجامعة حلوان عن بدء التشعيب الإلكترونى لطلاب الكلية بالفرقة الثانية - عربى - لغات - انتظام - انتساب .

واشار مسؤلى شئون الطلاب الى انه يتم فتح باب التسجيل للطلاب ابتداء من السابعة صباح غد  الأحد 09 مايو 2021 على الموقع التالى .
http://app2.helwan.edu.eg/Commerce
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https://www.facebook.com/groups/2786291124813438
http://t.me/Helwanuniv
--------------------------------------
https://youtu.be/OflAw0gzB9E

 

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٢٥ مايو .. جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول مكافحة الفساد

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وفاة محمد العزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

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25 مايو .. تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول كيفية مكافحة الفساد

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23 مايو .. جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول سبل التيسير للمعاقين

txt

يعمل على قياس جودة المنسوجات .. تعرف على معمل قياس جودة العمليات الرطبة بجامعة حلوان

txt

الأعلى للجامعات يعلن القوائم النهائية لمرشحي رئاسة 8 جامعات .. ويبدأ فى تلقى أوراقهم بداية من منتصف مايو .. الخشت على رأس المرشحين لجامعة القاهرة .. و7 مرشحين لـ حلوان

txt

يوم تعليمي لطلاب طب بيطري جامعة بدر عن الخيول فى نادى الفروسية

txt

نادى الكتاب ..مبادرة لتعزيز الوعى الثقافى للطلاب.. تفاصيل

ونوه مسؤول شئون الطلاب بجامعة حلوان  إلى أن الكنترولات بالجامعة  انتظمت في أعمالها ، ويتم التصحيح والرصد بصورة دورية بكافة الكليات لنتائج الفصل الدراسى الاول لاعلانها فى اقرب وقت .

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