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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخصين أسفل عجلات القطار بطوخ

حادث قطار
حادث قطار

لقى شخصان مصرعهما صدمهما قطار أثناء عبورهما مزلقان زكي بطوخ بمحافظة القليوبية بدراجة نارية وجرى نقل الجثتين إلى مستشفى طوخ المركزي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بالتصريح بدفن الجثتين.

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تلقى العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ بلاغا بوقوع حادث تصادم قطار بدراجة نارية على مزلقان زكي دائرة المركز، وتم إخطار اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية وانتقل المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث مركز طوخ، وسيارات الإسعاف لمكان الحادثة.


وتبين مصرع كلا من ع. ع. ع 21 عام وع. م. أ 23 عام أثناء قيامهما بعبور المزلقان يستقلان دراجة نارية أثناء غلق بوابة المزلقان وقاما برفع البوابة والعبور فصدمهما القطار، ولقيا مصرعهما وتم نقلهما للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.


من ناحية اخرى سيطرت قوات الحماية المدنية في القليوبية، على حريق اشتعل في سيارة نقل محملة بصواريخ ألعاب نارية على طريق بنها – كفر شكر، وتم إطفاء النيران والتحفظ على السيارة بمرور مدينة بنها وتحرر محضر بالواقعة.


تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من إدارة مرور بنها بورود إخطارا باشتعال النيران في سيارة نقل محملة بألعاب نارية في بنها.


وانتقلت سيارة إطفاء لموقع الحدث وتبين أن النيران أمسكت بالسيارة بسبب ماس كهربائي وتم السيطرة عليها، كما تبين أن السيارة محملة بألعاب نارية صواريخ وتم التحفظ عليها بمرور بنها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


من ناحية اخرى تمكنت قوات الحماية المدنية فى القليوبية من السيطرة على حريق نشب بسيارة سوزوكي فان على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بنطاق مدينة قليوب اتجاه القاهرة وهو ما أسفر عن مصرع قائد السيارة ونجلته، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بورود بلاغا بنشوب حريق بسيارة سوزوكي فان على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بنطاق مدينة قليوب اتجاه القاهرة، وهو ما أسفر عن مصرع قائد السيارة ونجلته.


وعلى الفور جرى الدفع بسيارتى إطفاء وتمت السيطرة على الحريق وبالفحص تبين نشوب حريق بسيارة سوزوكي فان "ف و س 3729" كانت قادمة من قويسنا في المنوفية فى اتجاهها إلى الفيوم ونشب الحريق لسبب غير معلوم ما أدى إلى مصرع "حسين م" 38 سنة سائق سيارة وابنته "حنين" 8 سنوات ونجاة 6 آخرين دون إصابات وتحرر محضر بالواقعة.

اخبار محافظة القليوبية حادث تصادم السيطرة على حريق حادث تصادم القليوبية

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