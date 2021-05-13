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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صواريخ العيد.. السيطرة على حريق شب في سيارة محملة بألعاب نارية في بنها

حريق - صورة أرشيفية
حريق - صورة أرشيفية

سيطرت قوات الحماية المدنية في القليوبية، على حريق اشتعل في سيارة نقل محملة بصواريخ ألعاب نارية على طريق بنها – كفر شكر، وتم إطفاء النيران والتحفظ على السيارة بمرور مدينة بنها وتحرر محضر بالواقعة.


تلقى اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من إدارة مرور بنها بورود إخطارا باشتعال النيران في سيارة نقل محملة بألعاب نارية في بنها.


وانتقلت سيارة إطفاء لموقع الحدث وتبين أن النيران أمسكت بالسيارة بسبب ماس كهربائي وتم السيطرة عليها، كما تبين أن السيارة محملة بألعاب نارية صواريخ وتم التحفظ عليها بمرور بنها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


من ناحية اخرى تمكنت قوات الحماية المدنية فى القليوبية من السيطرة على حريق نشب بسيارة سوزوكي فان على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بنطاق مدينة قليوب اتجاه القاهرة وهو ما أسفر عن مصرع قائد السيارة ونجلته، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بورود بلاغا بنشوب حريق بسيارة سوزوكي فان على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بنطاق مدينة قليوب اتجاه القاهرة، وهو ما أسفر عن مصرع قائد السيارة ونجلته.


وعلى الفور جرى الدفع بسيارتى إطفاء وتمت السيطرة على الحريق وبالفحص تبين نشوب حريق بسيارة سوزوكي فان "ف و س 3729" كانت قادمة من قويسنا في المنوفية فى اتجاهها إلى الفيوم ونشب الحريق لسبب غير معلوم ما أدى إلى مصرع "حسين م" 38 سنة سائق سيارة وابنته "حنين" 8 سنوات ونجاة 6 آخرين دون إصابات وتحرر محضر بالواقعة.


من ناحية اخرى شهدت منطقة الجبل الأصفر التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية حادثا مأساويا بانتحار فتاة بإلقاء نفسها من الطابق السادس بمسكنها بسب رفضها تنظيف الشقة.


تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية إخطارا من العميد محمد عبدالسلام مأمور مركز شرطة الخانكة بوفاة فتاة تبلغ من العمر 18 عامًا، إثر قيامها بإلقاء نفسها من الطابق السادس بمسكنها بدائرة المركزي.


وجرى إخطار اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية واللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، والعقيد محمد حسني رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة.


وبالفحص تبين أن مشاجرة نشبت بين الفتاة وأسرتها على تنظيف الشقة وعقب ذلك قامت بإلقاء نفسها من مسكنها بالطابق السادس وتحرر محضر بالواقعة.


وبالعرض على النيابة، أمرت برئاسة المستشار أحمد البوشي رئيس نيابة الخانكة بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك كما أمرت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وسؤال أسرتها عن تفاصيل الواقعة.

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