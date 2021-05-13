مخرج Parasite الحائز على الأوسكار يعود للسينما بفيلم رسوم متحركة

يعود المخرج الكوري بونج جون هو إلى مواقع التصوير مرة أخرى بعد مرور عام على دخوله التاريخ بفوز فيلمه الشهير Parasite بثلاثة جوائز أوسكار لعام 2019، واحتفاء صناع السينما في العالم به.

أعمال مخرج Parasite المستقبلية

بونج جون هو الذي حصل على جائزة أوسكار أفضل سيناريو وإخراج، يحضر حاليا لفيلم رسوم متحركة كوري عن علاقة بين البشر ومخلوقات تعيش في أعماق المياه بحسب موقع فاريتي.

بدأ مخرج Parasite كتابة سيناريو فيلمه المقبل منذ عام 2018، وانتهى من كتابة النص في يناير الماضي، كما يعكف أيضا على كتابة سيناريو فيلم باللغة الإنجليزية يتم تصويره بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وسيكون المشروع الأكبر في مشوار المخرج المتميز.

اختير بونج جون هو رئيسا للجنة تحكيم وتقييم الأفلام المشاركة في مسابقة مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي المقرر إقامته ما بين أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر المقبل.

أعلن مؤخرا اتفاق بونج جون هو على تحويل فيلمه Parasite الحائز على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي إلى مسلسل تلفزيوني على منصة HBO.

تدور أحداث فيلم Parasite أو طفيلي حول أسرة فقيرة تنتقل للعمل لدى إحدى الأسر الغنية في كوريا الجنوبية وتتطفل على حياتهم وتحولها إلى جحيم ويظهر الفروق بين الطبقات الاجتماعية وطريقة حياتها ووضعها المادي.