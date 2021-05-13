لمرضى السكر.. اتبع هذه النصائح عند تناول الكحك

يعد الكحك من الاكلات الأساسية التي يفضل العديد من الأشخاص تناول الكحك، وخاصة مرضى السكر، وتعتمد كمية الكربوهيدرات والسكريات التي يمكن للشخص المصاب بداء السكري تناولها على عوامل منها:

مستويات نشاطهم

سواء كانوا يحاولون إنقاص الوزن أو الحفاظ على وزن صحي

ما إذا كانوا يحاولون خفض مستويات السكر في الدم

يمكن للطبيب أو أخصائي التغذية مساعدة الأشخاص على تحديد أهداف شخصية وتقديم المشورة بشأن خطة النظام الغذائي التي تناسب احتياجاتهم.

وفقًا لجمعية السكري الأمريكية ، لا يزال بإمكان مرضى السكري تناول الحلويات أو الشوكولاتة أو الأطعمة السكرية الأخرى طالما يتم تناولها كجزء من خطة وجبات صحية أو مع ممارسة الرياضة.

يعتبرون خطة وجبات صحية من أجل:

لديها دهون مشبعة محدودة

تحتوي على كميات معتدلة من الملح والسكر

تشمل البروتينات الخالية من الدهون والخضروات غير النشوية والحبوب الكاملة والفواكه والدهون الصحية

ومع ذلك ، فمن الأفضل الاحتفاظ بالأطعمة السكرية لتناولها من حين لآخر والاستمتاع بها في أجزاء صغيرة.

عند اختيار أي طعام ، من الضروري أن يفهم الشخص المصاب بالسكري كيف يمكن أن يؤثر على مستويات السكر في الدم، لأن تناول الكحك بكميات كبيرة لمرضى السكر يعرض حياتهم إلى الخطر، ويمكن أن يؤدي إلى غيبوبة سكر.

تدعي العديد من الأطعمة أنها "خالية من السكر" أو "لا تحتوي على سكر مضاف". ومع ذلك ، لا تزال هذه الأطعمة تحتوي على سعرات حرارية وأنواع من الكربوهيدرات التي يمكن أن تؤثر على مستويات السكر في الدم لدى الشخص