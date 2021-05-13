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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شكري يبحث مع وزيري خارجية فرنسا وأيرلندا تطورات الأوضاع بالقدس وغزة

سامح شكري - وزير
سامح شكري - وزير الخارجية

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، اتصالاً بوزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، بحثا خلاله تطورات الأيام الأخيرة في القدس والمسجد الأقصى الشريف فضلاً عن التطورات المتصلة بقطاع غزة.

 

وأكد شكري خلال الاتصال على أهمية وقف الهجوم الإسرائيلي على غزة، وأهمية حقن الدماء وإنقاذ الأرواح عبر وقف كامل وفوري لإطلاق النار حتى يتسنى العمل على إطلاق الجهود السياسية وفتح آفاق التسوية النهائية للقضية الفلسطينية.

 

من جانب آخر، تلقى وزير الخارجية اتصالاً من نظيره الأيرلندي سيمون كوفيني حيث تشاور الوزيران حول تطورات الأزمة وفي الجهود التي يسعى مجلس الأمن للقيام بها تحملاً لمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، وذلك على ضوء أن أيرلندا عضو في مجلس الأمن الذي يستعد لعقد جلسته الثالثة غداً الجمعة لتناول الأزمة الحالية والأساليب الكفيلة للخروج منها.

سامح شكري وزير الخارجية فرنسا غزة مجلس الأمن

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