هنا شيحة تحتفل بعيد الفطر مع ابنها آدم

احتفلت الفنانة هنا شيحة بعيد الفطر المبارك بصحبة نجلها من خلال صورة جديدة تجمعهما عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت هنا شيحة بصحبة ابنها "لي لي" في احدي الاماكن العامة وعلقت قائلة " عيد سعيد 🥳🙌🏻"



وتشارك هنا شيحة، في مسلسل “فارس بلا جواز” حيث يعتمد بشكل أساسى على الكوميديا، وذلك فى ظل سيطرة الأعمال التى تعتمد على الأكشن، ويعد هذا العمل بمثابة عودة جديدة للمطرب مصطفى قمر الى الدراما بعد غياب استمر 11 عام تقريبا منذ أخر أعماله منتهى العشق الذى عرض فى عام 2010.

يذكر أن آخر مشاركات هنا شيحة الدرامية مسلسل "شاهد عيان" حيث قدمت دور ندى، زوجة تحمل عبئًا من الماضي،ويتعرض زوجها لمفاجأة عائلية تقلب حياته وتؤدي به إلى دائرة من الشكوك بكل من حوله.