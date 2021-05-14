ربنا يكملها بالستر.. رامز جلال يحتفل بتصدر فيلم أحمد نوتردام تريند تويتر
احتفل الفنان رامز جلال يتصدر فيلمه الجديد أحمد نوتردام موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد أول أيام عرضه بعيد الفطر المبارك.
وغرد رامز جلال عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلا "اللهم لك الحمد حتي ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا.. شكرا لاجدع جمهور #احمد_نوتردام والله المستعان وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر".
فيلم "أحمد نوتردام" بطولة رامز جلال وغادة عادل وخالد الصاوي وبيومي فؤاد، تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم وإنتاج وليد صبري.