قتلته ماكينة الري.. مصرع مزارع أثناء ري أرض زراعية بالبحيرة.. صور

مقتل مزارع في البحيرة

لقي مزارع مصرعه، اليوم الجمعة، بسبب ماكينة الري أثناء ري أرضه الزراعية، في قرية بركة غطاس التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، تم حفظ الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة أبوحمص ، بمصرع محمد عبد السلام سعد، ٦٥ عامًا، إثر اصطدامه بماكينة الري أثناء إصلاحها في عزبة كوم سيف التابعة لقرية بركة غطاس.

إنتقل فريق من ضباط البحث الجنائي بأبو حمص، لمعاينة الواقعة بالفحص تبين، أن لا يوجد شبهه جنائيه، وأن سبب وفاة المزارع أثناء إصلاح ماكينة ري حديثة بأرضه الزراعية عقب صلاة الجمعة ، التفت ملابسة على الماكينة، ما تسبب في سحبه إصابته بجروح خطيره ولقي مصرعه في الحال.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.