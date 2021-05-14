بشتري بومب.. مصطفى قمر يروي طريقة احتفاله في العيد ..فيديو

قال الفنان مصطفى قمر، إنه منذ الصغر كان ينتظر العيدية من أقاربه ويجمعها ليشتري بها «بومب».



وأضاف مصطفى قمر ببرنامج «العيد أحلى» المذاع على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية «أسما إبراهيم»، أنه سعيد بنجاح مسلسل “فارس بلا جواز” الذي عُرض في رمضان الماضي؛ مشيرًا إلي أنه يقدم كوميديا خفيفة وسط كمية كبيرة من الدراما المقدمة في المسلسلات الرمضانية الأخرى.



وكان الفنان والمطرب مصطفى قمر عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، التحضير لجزء ثانٍ من مسلسل "فارس بلا جواز"، الذي عرض في السباق الرمضاني لعام 2021، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا ولاقى انتشارا واسعا.

ونشر الفنان مصطفى قمر صورة له أثناء التحضيرات وعلق قائلا: "كل سنة وأنتم طيبين، فارس بعد الجواز الجزء الثاني".

مسلسل "فارس بلا جواز"، من تأليف فداء الشندويلي وإخراج معتز حسام، ومن بطولة الفنان مصطفى قمر وسوسن بدر وطارق عبد العزيز وطارق الإبياري، ومجموعة من الفنانين الشباب.