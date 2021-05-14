عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بشتري بومب.. مصطفى قمر يروي طريقة احتفاله في العيد ..فيديو

مصطفي قمر
مصطفي قمر

قال الفنان مصطفى قمر، إنه منذ الصغر كان ينتظر العيدية من أقاربه ويجمعها ليشتري بها «بومب».


وأضاف مصطفى قمر ببرنامج  «العيد أحلى» المذاع على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية «أسما إبراهيم»، أنه سعيد بنجاح مسلسل “فارس بلا جواز” الذي عُرض في رمضان الماضي؛ مشيرًا إلي أنه يقدم كوميديا خفيفة وسط كمية كبيرة من الدراما المقدمة في المسلسلات الرمضانية الأخرى.


وكان الفنان والمطرب مصطفى قمر عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، التحضير لجزء ثانٍ من مسلسل "فارس بلا جواز"، الذي عرض في السباق الرمضاني لعام 2021، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا ولاقى انتشارا واسعا.

 

ونشر الفنان مصطفى قمر صورة له أثناء التحضيرات وعلق قائلا: "كل سنة وأنتم طيبين، فارس بعد الجواز الجزء الثاني".

 

مسلسل "فارس بلا جواز"، من تأليف فداء الشندويلي وإخراج معتز حسام، ومن بطولة الفنان مصطفى قمر وسوسن بدر وطارق عبد العزيز وطارق الإبياري، ومجموعة من الفنانين الشباب. 

المطرب مصطفى قمر مسلسل فارس بلا جواز العيد

ترشيحاتنا

ريال مدريد يكشف حقيقة رحيل زيدان عن تدريب الفريق

علامات قبول الطاعة والعمل والصدقة.. الأزهر يكشف عنها

ابنة بيل جيتس تعلن مفاجأة عن قُرب زواجها من المصري نائل نصار|شاهد

هليكوبتر تابعة لجيش الاحتلال تهاجم نقاط برية وبحرية تابعة لـ حركة حماس

مصطفى قمر:أقمت حفلا في عهد ياسر عرفات لاسترداد غزة حضره آلاف الفلسطينيين

ارتفاع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 126

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مستشفى نجع حمادي يستقبل جثتين من ضحايا الاشتباكات المسلحة بقرية حمرادوم

قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة داخل مسجد بأفغانستان

على متن يخت.. ياسمين صبري تغازل أبو هشيمة : نصى القوى

قرارات حكومية جديدة تطبق اليوم للحد من انتشار كورونا.. تعرف عليها

البحوث الفلكية يصدر بيانا عاجلا بشأن أقوى عاصفة شمسية جيومغناطيسية

بعد أزمة"نسل الأغراب".. محمد سامي يعود للعمل مع محمد رمضان العام المقبل.. شاهد

شقيقة عريس تطرح سؤالا غريبا على العروس عقب عودتها من شهر العسل

ما ياخد الروح إلا اللي باريها.. حقيقة إصابة خالد الصاوي بفيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف علي مواصفات لكزس إل إكس 2021 الفاخرة في السعودية.. صور

سعر و مواصفات مازدا CX-3 الكروس أوفر بعد طرحها في مصر لأول مرة .. صور

أول معلومات عن هيونداي سوناتا وباليسيد فيس ليفت .. صور

وفود سياحية تزور المتحف القومي للحضارة المصرية.. صور

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ