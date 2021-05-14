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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يخرج للنور قريبا.. عمل فني يجمع بين مصطفي قمر وإيهاب توفيق

مصطفي قمر
مصطفي قمر

قال المطرب مصطفي قمر، إن أقرب أصدقائه من الوسط الفني؛ هم حميد الشاعرى وإيهاب توفيق وهشام عباس وحمادة هلال ومحمد الليثي وشيبا.

وأعلن مصطفى قمر، خلال برنامج « العيد أحلى»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، عن مشروع فني بينه وبين إيهاب توفيق، وسوف يخرج إلى النور قريبا، موضحا أنه غنى بالعديد من اللغات منها التركية والفرنسية والإنجليزية.

ولفت قمر، إلى أن أفضل الجوائز التي يحصل عليها في مسيرته الفنية، هي أنه يقيم حفلا ويحضره عدد كبير من الجمهور ويري في أعينهم التفاعل مع الأغاني.

وأشار قمر، إلى نه قدم ما يقرب من 300 أغنية ولا يستطيع أن يحدد أي الأغاني المفضلة له؛ مشيرا إلى أنه من عشاق فيروز وعبد الحليم حافظ وعمرو دياب ومحمد حماقي وتامر حسني.  

حميد الشاعرى يهاب توفي صطفي قمر تامر حسني

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