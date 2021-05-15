مجلس النواب ينتفض ضد العدوان الإسرائيلي على غزة.. وتضامن برلماني كبير مع فلسطين: مصر من أوائل الدول المهتمة بالقضية.. جرائم الاحتلال يندى لها الجبين

سيد طه: سياسة الكيل بمكيالين من المجتمع الدولى وراء قصف وإرهاب إسرائيل للفلسطينيين

حسام عوض الله يدين جرائم الاحتلال بحق المصلين فى الأقصى

أميرة أبوشقة: قصف الكيان الصهيوني للفلسطينيين سيحاسب عليه آجلا أو عاجلاً

"برلمانية الوفد تشيد بالتحركات المصرية وتطالب الفلسطينيين بالتوحد



أعلن نواب البرلمان تضامنهم مع فلسطين في ظل الاعتداءات التي تشهدها خلال الفترة الجارية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية، وبالأخص بعد اقتحام المسجد الأقصى بالقدس والاعتداء على المصلين، مطالبين بوقف هذه الاعتداءات الذي أدت إلى استشهاد وإصابة العديد من الشعب الفلسطيني.

وفي هذا الصدد أكد النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب أن سياسة الكيل بمكيالين وانتهاك أبسط حقوق الانسان للشعب الفلسطيني الأعزل لأصبحت سياسة ينتهجها المجتمع الدولى وأكبر دليل على ذلك ما قامت به سلطات الاحتلال الاسرائيلى داخل القدس والمسجد الأقصى وغزة من انتهاكات بشعة ادت إلى استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين .

وقال " حنفى " فى بيان له أصدره أمس، أن العالم لم يستنكر قصف برجي نيويورك عام 2001 لأنهما أطول برجين فى العالم ولكن العالم كله انتفض وأعلن دعمه ومساندته للولايات المتحدة الامريكية وأما تدمير مبنيين في غزة الأول مكون من 12 طابقا والثاني من 14 طابقا فلا يستحق الاستنكار ولا اتهام إسرائيل بأنها تمارس إرهاب الدولة كقوة محتلة مؤكداً ان هذين المبنيين الفلسطينيين تم قصفها جهاراً نهاراً ولكن لم نر مجرد إدانة من المجتمع الدولى لمثل هذه الأعمال الإرهابية والإجرامية.

وحذر النائب سيد حنفى طه من استمرار صمت وتجاهل المجتمع الدولى مما يحدث من عمليات إرهابية وإجرامية من سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين مطالباً من المجتمع الدولى بأسره ومن الأمم المتحدة ومجلس الامن سرعة التدخل ليس لمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من هذه الأعمال الإرهابية والإجرامية ولكن لمحاكمة من يقومون بهذه الاعمال امام المحكمة الجنائية الدولية وايضا اتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل انهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الاراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه أدان النائب حسام الدين عوض الله صالح رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بشدة الجرائم التى ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المصلين المسلمين العزل في المسجد الأقصى المبارك، والتي تصاعدت على نحو خطير خلال الأسابيع والأيام الماضية من شهر رمضان المبارك، وأدت إلى وقوع مئات الإصابات والاعتقالات في صفوف المصلين، وإلى اقتحام وتدنيس قدسية المسجد الأقصى المبارك.

ووجه " عوض الله " فى بيان له أصدره أمس تحية واعتزاز وإكبارا لأبناء وحرائر الشعب الفلسطيني المقدسيين الأبطال، الصامدين في مدينة القدس المحتلة، والذين يدافعون بصدورهم العارية عن المسجد الأقصى المبارك، والمقدسات والممتلكات العربية الإسلامية والمسيحية، في مواجهة الجرائم والاعتداءات الوحشية الممنهجة لسلطات وقوات الاحتلال الإسرائيلي في المدينة المقدسة، محذراً من أن هذه الاعتداءات والجرائم تعتبر استفزازاً صارخاً لمشاعر المؤمنين في كل مكان، بإشعال دوامة من العنف تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم والإدانة الشديدة لتقويض سلطات الاحتلال لحرية العبادة في المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، بما في ذلك الاعتداء على المصلين المسيحيين العزل في كنيسة القيامة خلال مناسباتهم الدينية.

وطالب النائب حسام الدين صالح عوض الله من المحكمة الجنائية الدولية المضي قدماً بالتحقيق الجنائي في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها تهجير الفلسطينيين من بيوتهم في حي الشيخ جراح وباقي المناطق والأحياء الفلسطينية المحتلة، ودعوة المحكمة إلى توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية لهذا التحقيق وإعطائه الأولوية اللازمة.

فيما استنكرت النائبة أميرة أبوشقة، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، الأعمال الإجرامية التي يرتكبها الكيان الصهيوني المُحتل في حق الشعب الفلسطيني من قتل واعتقال للأطفال والسيدات والشباب والشيوخ، وعمليات التهجير بالقوة وإخلاء بيوت المواطنين الفلسطينيين من حي الشيخ جراح.

وقالت النائبة أميرة أبوشقة، فى بيان، إن ما يقوم به الكيان الصهيوني المُحتل من ضرب الأحياء السكنية والمدنيين بالقاذفات والمقاتلات الحربية سيحاسب عليه آجلا أو عاجلاً، مُشيرة إلى أن تلك الأعمال الوحشية تعد انتهاكًا جسيمًا لكافة القوانين الدولية، مُؤكدة أن الدبلوماسية المصرية تبذل قصارى جهدها من أجل تهدئة الأوضاع والعمل على إعلان وقف إطلاق النار، ووقف القصف في أسرع وقت دون أي شروط، مُذكرة أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ثابت ولم ولن يتغير بأي شكل من الأشكال وأن مصر دائمًا تساند الشعب الفلسطيني للحصول علي حقوقه المشروعة، وإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة وفقًا لحدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بناءًا على قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وتابعت: "مصر على مر التاريخ من أوائل الدول التي تهتم بأوضاع فلسطين".

كما طالبت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، المجتمع الدولي بضرورة الضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف الاعتداءات والانتهاكات التي تحدث من بين حين لآخر على مدينة القدس والمسجد الأقصى وقطاع غزة، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، كما حملت مجلس الأمن المسئولية تجاه انتهاكات إسرائيل الصارخة في القدس.

وأدانت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب برئاسة النائب سليمان وهدان ، العدوان الإسرائيلي علي الفلسطينيين العزل في غزة وكافة مدن فلسطين المحتلة مؤكدا بأن الجرائم الاسرائيلية جرائم ضد الانسانية وتندي لها الجبين.

وأشاد وهدان في بيان له مساء اليوم بالتحركات المصرية السريعة لحل الأزمة مؤكدا بأن موقف مصر الراسخ نحو القضية الفلسطينية ثابت ولم يتغير، والتاريخ زاخر بالمواقف المصريه المساندة للقضية الفلسطينية بدايه من 1848 حتي انتصار أكتوبر المجيد، واليوم تسعي القيادة المصرية وتعمل علي توحيد الفصائل الفلسطينية المنشقو وتوحيدهم علي موقف ثابت لان من ضيع القضية هو الفرقة والصراع علي زعامة فارغة.



وتمني وهدان ألا يضيع الفلسطينيون الفرصة كما ضيعوا الفرصة التي عرضها الرئيس الراحل أنور السادات و يحافظوا علي ما تبقي وتوحيد القيادة والبعد عن المصالح الضيقة وان يقفو صفا واحدا لنصر القضية .



ولفت وهدان بأن مصر قيادة وشعب مع القضية الفلسطينية وتجلي ذلك في بيان الخارجية المصرية علي لسان وزير الخارجية سامح شكري وقرارات القيادة المصرية بفتح معبر رفح لاستقبال المصابين والجرحى.