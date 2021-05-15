سيد رجب: لعبة نيوتن من أفضل الأعمال الدرامية في تاريخ مصر

أعرب الفنان سيد رجب، عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في مسلسل لعبة نيوتن والذي حقق نجاحا كبيرا في السابق الرمضاني الماضي.

وقال سيد رجب خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني مقدم برنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة " الأولي المصرية"،:" المسلسل ممتلئ بالقضايا المهمة التي نناقشها بطريقة غير مباشرة منها التربية والحب والاغتصاب وغيرها القضايا الكثيرة".

وأضاف:"نقدر نعمل دراما علي مستوي عال جدًا بعد قوة وجمال مسلسل لعبة نيوتن اللى أنا فخور بإيقاعه وتصويره وشخصياته وإخراجه واعتبره من أفضل الأعمال الدرامية في تاريخ مصر".

وأكمل:"أتمني تكرار تجربتي مع المخرج تامر محسن لأنه كان رائعا في اخراج المسلسل علي أكمل وأجمل وجه والتمثيل اتعمل بدقة شديدة".

وشارك في بطولة مسلسل "لعبة نيوتن" منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub سعدي - جوهر، تأليف وإخراج تامر محسن.