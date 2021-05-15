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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

نتيجة الإفراط في المشروبات الغازية.. نهاية مأساوية لمريض سكر عجوز

نهاية مأساوية لمريض
نهاية مأساوية لمريض سكر عجوز

توفي مقدم رعاية يعاني من مرض السكري بشكل مفاجئ عن عمر ناهز 61 عامًا بعدما شرب عبوتين من مشروب غازي أثناء تناوله الغداء مع زوجته.

 

وحسب ما ورد في صحيفة «الديلي ميل» البريطانية، خرج ستيفن باين للتسوق مع زوجته وجلسا لتناول الطعام معًا لكنه لم يكن قادرًا على تناول وجبته.

 

واستبدل العجوز المتقاعد طعامه بعبوتين من المشروب الغازي، وهو سبب تدهور وضعه الصحي، حسب ما ورد في التحقيقات بمنطقة بيكونزفيلد بمقاطعة باكينجهامشير ‏الإنجليزية. 

 

وقال الطبيب الشرعي إيان واد: «في أيامه الأخيرة ساهم ستيفن باين عن غير قصد  في تدهور خطير في صحته الجسدية، كما وجد تشريح الجثة أن باين توفي لأسباب متعددة تتعلق بمرض السكري والصرع والسمنة والسمية في جسده».

 

وأضاف إيان واد أن العجوز المتقاعد كان يعاني من السمنة، حيث بلغ وزنه 16 رطلاً، وكان في يوم وفاته يشعر بالتعب ويعاني من آلام في الساقين، كما ألغى بانتظام المواعيد مع طبيبه العام قبل حوالي أسبوعين.

 

وعلمت المحكمة أنه عندما عاد باين مع زوجته من الخارج كان متعبًا للغاية، وجلس على أرضية غرفة نومه، ولم ينهض مرة أخرى ، وبدأ يتحدث بكلمات مختلطة.

 

وقال المتقاعد لزوجته كاربنتر إنه لا يريدها أن تطلب سيارة إسعاف، ولكن بعد أن جاء أحد الجيران للمساعدة اتصلوا بالإسعاف، ووصل المسعفون حوالي الساعة 9:30 مساءً، لكنهم أعلنوا وفاته بعد 30 دقيقة.

 

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