إستمرار غلق الحدائق والمتنزهات بمدينة القنايات في الشرقية .. شاهد

أكدت سناء فوزي رئيس مدينة القنايات بمحافظة الشرقية، أنه بناءً على توجيهات وتعليمات المحافظ الدكتور ممدوح غراب، بشأن تكثيف أعمال المتابعة المستمرة لغلق الحدائق العامة والمتنزهات والملاهى خلال إجازة عيد الفطر، حفاظا على سلامة المواطنين وصحتهم من انتشار فيروس كورونا، والحد من انتشاره فقد تم التشديد علي ضرورة المتابعة الدقيقة لكافة الحدائق والمتنزهات بنطاق المدينة.

وأضافت رئيس مدينة القنايات، أنه تم شن حملة مكبرة برئاستها وبحضور ممدوح عبدالعظيم نائب رئيس المدينة واللجنة المشكلة بمجلس مدينة القنايات وبمرافقة قوات من قسم شرطة القنايات بالمرور الميدانى لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بغلق الحدائق والمتنزهات بنطاق مدينة القنايات وذلك حفاظا على سلامة وصحة المواطنين من انتشار فيروس كورونا.

وأشارت الي انه تم المرور بنطاق مدينة القنايات وتوابعها لمتابعة أعمال البناء المخالف للقانون والتصدى له فوراً واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفه ولاتزال الأعمال مستمرة على مدار اليوم.

وعلي جانب أخر فقد تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري أعمال تأهيل ترعة راغب بمركز ومدينة أولاد صقر وذلك للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ بها، مؤكداً أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعي جاهدة إلي الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

شدد المحافظ على الشركة المنفذة للمشروع بضرورة الإلتزام بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء من تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ، وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المزارعين.

ومن جانبه أوضح المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري أنه خلال اجازة عيد الفطر المبارك جاري استئناف أعمال تأهيل ترعه راغب بمركز ومدينة أولاد صقر بطول 5.8 كم لخدمة زمام 2500 فدان وبتكلفة 18 مليون و500 ألف جنية مشيرا الي أنه تم الانتهاء من تأهيل وتبطين مسافة 3.25 كم حيث تشمل الاعمال التبطين بالدبش بسمك 30 سم وتغليفه بالخرسانة العادية بسمك 10سم والتبطين يشمل القاع والميول، لافتا الي أن نسبة التنفيذ الكلية بالمشروع وصلت الي 56 % وجاري مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات للانتهاء منه ودخوله الخدمة الفعلية طبقا للجدول الزمني المحدد.

أضاف رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري أن المشروع يساهم في الحفاظ على المياه من الهدر وتحسين نوعيتها ويحقق عدالة التوزيع للمياه بين جميع المنتفعين ويعمل على حل مشكلة البطالة وإيجاد فرص عمل حقيقية للشباب حيث يعد من المشروعات كثيفة العمالة.

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