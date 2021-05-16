عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد .. سيرينو يظهر بقميص الأهلي لأول مرة

صدى البلد

حرص الأوروجوياني جاستون سيرينو، نجم ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، على الحصول على قميص الأهلي، بعد انتهاء مباراة الفريقين مساء أمس السبت.

وظهر سيرينو صاحب الـ30 عامًا، بقميص الأهلي عقب نهاية المباراة، بعدما حصل عليه من جونيور أجاي لاعب الأهلي ليرتديه مباشرة.

وكان سيرينو هدفا للأهلي مع بداية الموسم الحالي بناء على رغبة مدربه السابق بيتسو موسيماني الذي يقود الفريق الأحمر.

وقدم الأهلي عرضا رسميا قيمته 2.5 مليون يورو، ولكن صن داونز اشترط الحصول على 5 ملايين يورو، لإطلاق سراح اللاعب.

وفاز الأهلي على ضيفه صن داونز بنتيجة (2-0)، على ملعبه بمدينة السلام بالقاهرة، في جولة الذهاب بدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.


وفي حال تجاوز الأهلي لصن داونز، سيلتقي الفائز من الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري، الذي فاز ذهابا (2-0).

جاستون سيرينو سيرينو الأهلى بيتسو موسيماني دوري ابطال افريقيا صن داونز بطولة دوري أبطال إفريقيا جونيور اجاى

ترشيحاتنا

الزمالك يدعم شعب فلسطين في حربه ضد الاحتلال الإسرائيلي برسالة قوية

هيكتور كوبر يزف خبرا سارا لمهاجم الأهلي

تضامناً مع الفلسطينيين .. عمال إيطاليون يرفضون تحميل شحنة أسلحة متجهة لـ إسرائيل

لهذا السبب .. تحذير للملايين من مستخدمى هواتف آيفون

اجتماع طارئ لـ التعاون الإسلامي لبحث اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي

طراز مميز من لكزس للبيع داخل أحد المزادات الأمريكية .. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدة توقف التعامل مع محمد سامي

حماس تنشر رقم هاتف أفيخاي أدرعي وتضعه في ورطة

شاهد اول تعليق من مها احمد بعد هجوم والدة احمد السقا وشقيقته

الحكومة ترفع دعم بطاقات التموين والخبز لـ82.8 مليار جنيه في الموازنة الجديدة..تفاصيل

والدة أحمد السقا ترد على مها أحمد: "كومبارس فاشلة تتطاول وتسب فنانين كبار"

ارتفاع جنوني بأسعار الذهب وهبوط الدولار

توقف عنها فورا.. 5 مواد غذائية تقضي على شبابك وتسبب الشيخوخة

رقم ضخم.. تعرف على حصيلة وفيات وإصابات كورونا خلال العيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختفت قطتها .. امرأة تعثر على اكتشاف مرعب أسفل المطبخ|صور

فولكس فاجن تستعد للكشف عن باسات المعدلة.. مواصفات جديدة

أكلات العيد .. كشرى سريع لنجلاء الشرشابي

شاهد.. تعقيم مبنى وزارة الرى فى العيد

فيديو

فيديوجراف.. 12 عادة غريبة لن يفهمها إلا المصريون

فيديوجراف.. موسيماني كلمة السر في مباراة الأهلي وصن داونز

لو هتشتري سيارة مستعملة.. أيهما أهم موديل العربية أم عداد الكيلومترات؟.. شاهد

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

المزيد

ساحة رأي

ضياء العطيفي يكتب: المشهد الأخير وليس أخيرًا

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

أحمد فرغلى رضوان

أحمد السقا ومرحلة جديدة للنجومية

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ