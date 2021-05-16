شاهد .. سيرينو يظهر بقميص الأهلي لأول مرة

حرص الأوروجوياني جاستون سيرينو، نجم ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، على الحصول على قميص الأهلي، بعد انتهاء مباراة الفريقين مساء أمس السبت.

وظهر سيرينو صاحب الـ30 عامًا، بقميص الأهلي عقب نهاية المباراة، بعدما حصل عليه من جونيور أجاي لاعب الأهلي ليرتديه مباشرة.

وكان سيرينو هدفا للأهلي مع بداية الموسم الحالي بناء على رغبة مدربه السابق بيتسو موسيماني الذي يقود الفريق الأحمر.

وقدم الأهلي عرضا رسميا قيمته 2.5 مليون يورو، ولكن صن داونز اشترط الحصول على 5 ملايين يورو، لإطلاق سراح اللاعب.

وفاز الأهلي على ضيفه صن داونز بنتيجة (2-0)، على ملعبه بمدينة السلام بالقاهرة، في جولة الذهاب بدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.



وفي حال تجاوز الأهلي لصن داونز، سيلتقي الفائز من الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري، الذي فاز ذهابا (2-0).