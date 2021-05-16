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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

شاهد| القابضة للمياه تتابع مشروعات "حياة كريمة" بالأقصر

صدى البلد

وجه المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بتشكيل فرق عمل من مهندسى قطاع المشروعات بالشركة القابضة للمرور على المشروعات التى تنفذها الشركات التابعة، ضمن "مبادرة حياة كريمة"، ومتابعة نسب التنفيذ للتأكد من الالتزام بالخطة الزمنية الموضوعة.

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وأشار أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة تنفذ مشروعات مياه الشرب، ضمن المبادرة الرئاسية، بمحافظات (أسوان – الأقصر – أسيوط – المنيا – بني سويف – الفيوم – القليوبية – الغربية – دمياط – كفر الشيخ).

وكلف المهندس ممدوح رسلان، رؤساء الشركات التابعة بالمتابعة المستمرة واليومية لمشروعات المبادرة، والتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية، وأن تكون هذه المشروعات على رأس أولويات الشركات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف، أن مبادرة حياة كريمة تحظى باهتمام ومتابعة مباشرة من القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكافة الوزارات والجهات الحكومية المشاركة في المبادرة لتحقيق نقلة نوعية في حياة المواطنين.

وكان مسئولو الشركة القابضة، أجروا زيارة لمحافظة الأقصر، للمرور على عمليات المد والتدعيم والإحلال والتجديد بمحطة الكلابية، وقرى أصفون، والدير والغريرة، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية حياه كريمة لتطوير القرى المصرية، بحضور مسئولو شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، ومدير عام المياه بشركة مياه الأقصر ، ومدير عام المشروعات بشركة مياه الأقصر ،ومدير إدارة شركة مياه إسنا.
 

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