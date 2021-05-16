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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 63 مليون جنيه .. إنشاء وتطوير 12 مدرسة بالحسينية فى الشرقية

المدارس الجديدة
المدارس الجديدة

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعلمية معدلات أداء ونسب تنفيذ اعمال انشاء وتطوير المدارس المدرجة ضمن مبادرة "حياة كريمة" والبالغ عددها 12 مدرسة بتكلفة 63 مليون و330 ألف جنية وذلك بهدف إحداث نقله تعليمية مميزة لأبناء مركز ومدينة الحسينية وتقديم تعليم جيد لهم.

أكد المحافظ أن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً بتنفيذ مبادرة حياة كريمة للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجا بالقرى لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري، لافتا إلى أنه تم تحديد 41 قرية بمركز الحسينية ضمن تنفيذ البرنامج القومي لتنمية وتطوير الريف المصري برفع كفاءة البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق وكباري وغاز طبيعي وإقامة منشآت تعليمية وشبابية وتوفير سكن كريم للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

 

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وفي هذا الإطار أشار المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية إلى أنه جار تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 12 مدرسة ضمن مبادرة حياه كريمة بمركز ومدينة الحسينية ما بين انشاء جديد واحلال كلي وجزئي وتوسعة بتكلفة 63 مليون و330 ألف جنية لإضافة 146 فصل جديد حيث شملت تلك الأعمال.. انشاء جديد لمدرسة محمد عبد الحميد فراج لغات بقرية جزيرة سعود لإضافة 14 فصل جديد.

انشاء جديد لمدرسة توفيق فتحي قطب للتعليم الأساسي بقرية الاخيوة لاضافة 11 فصل جديد وانشاء جديد لمدرسة محمد سراج الدين للتعليم الأساسي بقرية الاخيوة لاضافة 11 فصل جديد وتوسعه لمدرسة المناجاة الكبرى الإعدادية بقرية المناجاة الكبرى لاضافة 5 فصول جديدة.

وتم إنشاء جديد لمدرسة عزبة اليمن للتعليم الأساسي بقرية المناجاة الكبرى لإضافة 11 فصل جديد و جديد لمدرسة قصاصين الشرق للتعليم الأساسي بقرية قصاصين الشرق لإضافة 11 فصل جديد.

كما سيتم إنشاء جديد لمدرسة الصحابة للتعليم الأساسي بقرية قصاصين الشرق لاضافة 11 فصل جديد وانشاء جديد لمدرسة عمر صميدة للتعليم الأساسي بقرية قصاصين الشرق لإضافة 11 فصل جديد و الإحلال الكلي لمدرسة الشيخ راغب الابتدائية بقرية راغب الطحاوي لإضافة 8 فصول جديده و توسعه مدرسة الخليفة المأمون للتعليم الأساسي بقرية بحر البقر 5 لإضافة 15 فصل جديد و توسعه مدرسة شهداء بحر البقر الابتدائية بقرية الصالحية البساتين لإضافة 20 فصل جديد.

بالإضافة إلى توسعه مدرسة قهبونه الابتدائية بقرية قهبونه لإضافة 15 فصل جديد , وذلك بهدف تخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول والقضاء علي نظام الفترتين بالمدارس.

 وعلي جانب آخر فقد قام  الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بجولة ميدانية للمرور علي مستشفي المبره بالزقازيق، ومستشفي القنايات المركزي، في حضور الدكتور أحمد عبدالحفيظ مدير مستشفي المبره، والدكتور خالد الشحات مدير مستشفي القنايات، لتهنئة المرضي والفرق الطبية والعاملين بالمستشفيات بعيد الفطر المبارك.

كما قام خلالها وكيل الوزارة بتوزيع الحلوي علي جميع المرضي وأفراد الجيش الأبيض والعاملين بمختلف الأقسام الطبية بالمستشفي، ونقل تهنئة معالي الأستاذة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان الوزيرة ودعمها الكامل لجميع الأطقم الطبية، داعياً المولي عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء، متمنياً لهم دوام الصحة والعافية.

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