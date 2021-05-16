مات الكثير من الأبرياء والأطفال ..البابا فرنسيس يدعو لوقف القتال في فلسطين

دعا بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم الثلاثاء إلى وقف العنف الدائر بين الإسرائيليين والفلسطينيين، في أول تعليق له على الأزمة.

وقال البابا فرنسيس في خطابه الأسبوعي بساحة القديس بطرس: "أدعو المسؤولين عن إطلاق النار إلى السير في طريق السلام ونشر الهدوء".

وأضاف: "لقد مات الكثير من الأبرياء ومن بينهم أطفال أيضًا وهذا أمر فظيع وغير مقبول".

ويعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مرتقبة اليوم لبحث تصاعد العنف بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وتأتي الجلسة المرتقبة بعد جلستين أخفق فيهما مجلس الأمن في التوصل لقرار يدين أو يوقف عمليات قصف إسرائيلية ضد الفلسطينيين أسفرت عن استشهاد المئات من بينهم أطفال ودمرت مقرات وسائل إعلام دولية في قطاع غزة.

فيما يستمر بالمقابل إطلاق الصواريخ بكثافة على مدن إسرائيلية كبرى من المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة.