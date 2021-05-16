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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد توافر التطعيمات بين المواطنين.. ديزني : الكمامات والتباعد الإجتماعي أصبحت اختيارية

ديزني لاند
ديزني لاند

قام عالم ديزني بتحديث الإشادات الخاصة بالصحة والسلامة والإجراءات الاحترازية، لزوار هذه المدينة الترفيهية، وأعلنت أن الكمامات والأقنعة الطبية أصبحت اختيارية في المناطق العامة وحمامات السباحة بحسب موقع ديدلاين الأمريكي. 

 

المنتزه الترفيهي العالمي الذي يقع في ولاية فلوريدا، أعلن التزامه بكافة الإجراءات الاحترازية لعدم انتشار فيروس كورونا بين زواره، ومازال على الضيوف ارتداء الأقنعة في المناطق المزدحمة التي تجذب عدد كبير منهم.

 

ويسمح عالم ديزني بنزع الكمامات عند تناول الطعام والشراب، لكن الجميع ملزم بارتدائها في وسائل النقل الداخلية والعروض المسرحية والمطاعم المغلقة.

 

فيما أصبحت الكمامات والأقنعة بشكل عام غير ضرورية لضيوف عالم ديزني الذين تلقوا جرعات تطعيمهم بالكامل، وأصبح التباعد الاجتماعي بينهم غير شرطيا أيضا. 

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بالكمامة والكحول.. افتتاح ديزني لاند رغم كورونا بعد إغلاق 13 شهر.. صور

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شاهد .. ديزني لاند تتحول من مكان ترفيهي لمركز لتلقي لقاح كورونا

 

وأعيد افتتاح منتزه ديزني لاند الترفيهي في ولاية كاليفورنيا مؤخرا بعد إغلاقه لمدة 13 شهرا، وبسعة محددة من الضيوف تجنبا لانتشار الجائحة مرة أخرى. 

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