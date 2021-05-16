لن تتوقعه .. دراسة تقدم مكون طبيعي يحمي من كورونا

كشفت دراسة جديدة عن امتلاك بذور الشيا فعالية كبيرة في تقوية المناعة لدي الانسان لمقاومة فيروس كورونا المستجد.

وتعد بذور الشيا جزءًا من عائلة نبات النعناع وهي مصدر ممتاز لأحماض أوميغا 3 الدهنية.

وأكدت أكاديمية التغذية وعلم التغذية أن الأدلة الناشئة تشير إلى أن بذور الشيا يمكن أن تمنع المرض، حيث تحتوي هذه الكريات الصغيرة ذات القشرة الناعمة على الألياف الغذائية والبروتين والحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والزنك، وأحد مضادات الأكسدة القوية.

ووفقا لموقع “express”، الطريقة الأولى التي يمكن أن تعزز بها بذور الشيا المناعة هي عن طريق خفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية.

وأوضحت الدراسة أن تناول بذور الشيا يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول وتقليل احتمالية الإصابة بأمراض القلب.

وبالنسبة لأولئك الذين يعانون بالفعل من أمراض القلب، فإن الإصابة بفيروس كورونا سيؤدي إلى زيادة الضغط على أجهزة الجسم وأعضائه.