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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

معيط: مصر تسخر جهودها من أجل دعم السودان

الدكتور محمد معيط،
الدكتور محمد معيط، وزير المالية

قال محمد معيط، وزير المالية، إن مصر تعمل جاهدة خلال الفترة الماضية من أجل تقديم الدعم الاقتصادي للسودان، سواء من خلال صندوق النقد الدولي أو الدول المعنية المختلفة والقمة الحالية.
 

وشدد “معيط” خلال مداخلته الهاتفية على الفضائية المصرية، على ان مصر تسخر كافة جهودها وإمكانياتها من أجل دعم السودان و الوقوف بجانبها، موضحا أن الرئيس يعمل على استغلال أي فرصة من أجل الوقوف بجانب السودان.

 

أوضح أنه تواجد منذ فترة في السودان برفقة الفريق كامل الوزير من أجل مناقشة الموضوعات المشتركة بين البلدين، مشددا على أن مصر ستعمل على تنفيذ كافة الأمور التي تم الاتفاق عليها بين مصر والسودان.


وأشار إلى أن هناك العديد من الاتفاقيات بين مصر وفرنسا، موضحا أن الجانب الفرنسي لديه استثمارات داخل مصر بأكثر من 5 مليار يورو في كافة المجالات.


وأضاف أن مجالات التعاون بين مصر وفرنسا كثيرة ومتنوعة، وفيما يخص تقديم الدعم للسودان أوضح أن هناك العديد من الملفات سيتم تناولها خلال القمة من ضمنها أسقاط المديونيات وأيضا حشد الدعم من المؤسسات المالية المختلفة والجهات المانحة من أجل دعم السودان.


وكشف عن أن قمة الغد تهدف إلى أسقاط المديونيات عن السودان وتقديم الدعم إلى السودان، منوها إلى أن هناك حديث عن وجود تسهيلات تمويلية للقارة الأفريقية ولكن بحجم معقول حتى تستفيد منه القارة الأفريقية بشكل عملي.
 

وزير المالية صندوق النقد الدولى السودان فرنسا اخبار التوك شو

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