ساموزين يتلقى التطعيم بلقاح فيروس كورونا في مصر.. شاهد

نشر الفنان ساموزين فيديو جديد له و هو يتلقي لقاح كورونا عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

و علق ساموزين قائلا :" الحمد الله اتطعمت انهارده ( باسترازينيكا ) في بلدى ( الثاني ) الحبيب مصر ❤️❤️

أشكر مصر الحبيبة ووزارة الصحة المصرية 🌹🌹 وأنصح الجميع بالتطعيم

.. أحمى نفسك وأسرتك وبلدك .. "



يذكر ان سامو زين قرر عدم نشر أي محتوى جديد على قنواته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.

وكتب زين على صفحته الرسمية بـ"فيس بوك": “أعتذر عن نشر أي محتوي جديد في أي من قنواتي الرسمية تضامنًا مع أهلنا في فلسطين”.

وفي سياق متصل، قرر مغني المهرجانات حسن شاكوش تأجيل طرح أغنيته الجديدة "حبيبتي"، والتي يقدمها مع الفنانة ياسمين رئيس لأول مرة ومن إنتاج شركة “مزيكا”، تضامنًا مع أهالي فلسطين بعد الاعتداءات التي تعرضوا لها في الآونة الأخيرة على يد الإسرائيليين.

وكتب شاكوش منشورًا، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "تم تأجيل كليب حبيبتي تضامنًا مع فلسطين"