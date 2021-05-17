عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد صحية غير متوقعه لتناول التفاح.. تعرف عليها

صدى البلد

فوائد صحية غير متوقعه لتناول ثمرة من التفاح لصحتك  فهو يعتبر مصدرًا جيدًا للألياف يساعد فى خفض الكوليسترول وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب  إليك أبرز فوائد تناوله وفقا لموقع هيلث 

1. يخفض  الكوليسترول 

 

ربطت الدراسات بين استهلاك التفاح وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، والتي قد تكون مرتبطة بفوائد خفض الكوليسترول للألياف القابلة للذوبان الموجودة في التفاح".

 

تعرف على فوائد قشر التفاح للبشرة

2.  محاربة سكر الدم 

 

إذا كنت مصابًا بداء السكري من النوع 2 ، ففكر في إضافة التفاح إلى نظامك الغذائي ففي هذه الحالة ، يمكن أن تساعد الألياف القابلة للذوبان في التفاح في إبطاء امتصاص السكر في مجرى الدم وقد تحسن مستويات السكر في الدم علاوة على ذلك ، وجدت دراسة أجريت على مرضى السكري من النوع 2 ونشرت في أغسطس 2016 في الطب التجريبي والعلاجي أن تناول الألياف القابلة للذوبان بانتظام يساعد في تقليل مقاومة الأنسولين  وتحسين مستويات السكر في الدم ومستويات الدهون الثلاثية.

3. الوقاية من السرطان

بينما لا توجد طريقة مؤكدة واحدة للوقاية من السرطان ، يمكن للتفاح أن يلعب دورًا و تشير الأبحاث إلى أن التفاح يحتوي على نسبة عالية جدًا من مضادات الأكسدة ، وفي الدراسات المختبرية ، ثبت أن هذه المواد المضادة للأكسدة تحد من نمو الخلايا السرطانية.

التفاح الأخضر قبل النوم .. فوائد لن تتوقعها

4.  فقدان الوزن بشكل صحي

 

يمكن أن يساعدك النظام الغذائي الغني بالفواكه  في الحفاظ على وزن صحي وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لأن التفاح مليء بالألياف الغذائية

5. منع مرض الزهايمر

حان الوقت لتناول المزيد من التفاح والأطعمة الأخرى الغنية بالفلافونويد مثل التوت والشاي. وجدت الأبحاث المنشورة في أغسطس 2020 في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن البالغين الذين يبلغون من العمر 50 عامًا أو أكبر والذين شملوا كمية صغيرة فقط من الأطعمة الغنية بالفلافونويد مثل التوت والتفاح والشاي في نظامهم الغذائي كانوا أكثر عرضة بنسبة 2 إلى 4 مرات يصابون بمرض الزهايمر

 

التفاح خفض الكوليسترول امراض القلب السكري السرطان

موضوعات متعلقة

أبرزها أمراض القلب.. 6 آثار جانبية للإكثار من تناول التفاح

دعاء استقبال شهر رمضان .. ردد هذه الأدعية المستجابة

دعاء رؤية هلال رمضان .. 17 كلمة حث عليها النبي الكريم

التفاح الأخضر قبل النوم .. فوائد لن تتوقعها

فوائد التفاح الأخضر.. للحامل والأطفال

يؤثر أم لا.. علاقة فيتامين د بآلام أسفل الظهر

التضامن في أسبوع.. ميكنة جميع الخدمات خلال 2021.. توفير الرعاية الكاملة لـ 521 دار أيتام وحضانة إيوائية.. وتسهيلات لإصدار كارت خدمات ذوي الهمم

باحثة :إنتاج البرجر والمايونيز وشرائح التفاح المجففة من بروتين فول الصويا

ترشيحاتنا

آبل توفر أجهزة iPad Pro للمستخدمين قبل 21 الجاري

هل قيام الليل صلاة فقط ام عبادات أخرى؟

غارات جوية عنيفة لقوات الاحتلال على قطاع غزة

الصحة: تسجيل 1201 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و58 وفاة

حفيظ دراجي للشعب الفلسطيني : ثقوا بربكم فإنه لا يخلف وعده

نبذل مجهودات كبيرة.. أول تعليق للرئيس السيسي على الأوضاع في فلسطين.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. رفع تعليق سفر المواطنين في السعودية إلى الخارج

تعرف على القرارات النارية لمجلس إدارة الأهلي .. وموقف حسام غالي منها

التعليم تستعد لـ 10 أحداث مصيرية بعد إجازة عيد الفطر.. تفاصيل

قرار عاجل من الداخلية السعودية بشأن السفر إلى البحرين

الاتحاد السكندري يكشف حقيقة رحيل جهاز حسام حسن عن قلعة زعيم الثغر

رد مفاجئ.. كيف علق أمير كرارة على هجوم مها أحمد عليه؟

رد أمير كرارة وسكوت أحمد السقا.. تعرف علي أخر مستجدات قصة هجوم مها أحمد

أول تعليق من حمدي النقاز على هزيمة الترجي بثنائية أمام شباب بلوزداد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجناح المصري بـ معرض سوق السفر العربي يعرض أبرز الاكتشافات الأثرية

مفاجأة تثير ذعر امرأة أثناء الاستحمام.. صور

خسوف كلي للقمر.. 4 ظواهر فلكية تسطع في سماء مصر خلال أيام

يفقدون النطق.. تأثير خطير من ضوضاء البشر على أصوات العصافير

فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نادية العراقية

شتمت أحدهما بلفظ خارج.. قصة هجوم مها أحمد على السقا وكرارة "فيديوجراف"

فيديوجراف.. تدمير مكتب قناة الجزيرة في غزة

فيديوجراف.. 12 عادة غريبة لن يفهمها إلا المصريون

المزيد

ساحة رأي

أحمد عمر يكتب: لم يكن مجرد عيد...!

هويدا دويدار تكتب: التعليم في زمن الكورونا

رمضان البيه يكتب: أهل ولاية الله تعالى

نرمين الشال تكتب: خدمة ما بعد البيع والخسائر الكبرى

د.جوزيف رامز أمين يكتب: مصر القوية بوحدة شعبها وصلابة أبنائها

إبراهيم عمران يكتب: لبيك قدسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق يكتب من باريس: «السيسي في فرنسا» .. تجسيد لمكانة وثقل مصر

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ابتكار السياسات والاضطراب

محمد أرسلان

كردستان وفلسطين

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

أحمد فرغلى رضوان

أحمد السقا ومرحلة جديدة للنجومية

اﻟﻤﺰﻳﺪ