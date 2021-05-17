فوائد صحية غير متوقعه لتناول التفاح.. تعرف عليها

فوائد صحية غير متوقعه لتناول ثمرة من التفاح لصحتك فهو يعتبر مصدرًا جيدًا للألياف يساعد فى خفض الكوليسترول وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب إليك أبرز فوائد تناوله وفقا لموقع هيلث

1. يخفض الكوليسترول

ربطت الدراسات بين استهلاك التفاح وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، والتي قد تكون مرتبطة بفوائد خفض الكوليسترول للألياف القابلة للذوبان الموجودة في التفاح".

2. محاربة سكر الدم

إذا كنت مصابًا بداء السكري من النوع 2 ، ففكر في إضافة التفاح إلى نظامك الغذائي ففي هذه الحالة ، يمكن أن تساعد الألياف القابلة للذوبان في التفاح في إبطاء امتصاص السكر في مجرى الدم وقد تحسن مستويات السكر في الدم علاوة على ذلك ، وجدت دراسة أجريت على مرضى السكري من النوع 2 ونشرت في أغسطس 2016 في الطب التجريبي والعلاجي أن تناول الألياف القابلة للذوبان بانتظام يساعد في تقليل مقاومة الأنسولين وتحسين مستويات السكر في الدم ومستويات الدهون الثلاثية.

3. الوقاية من السرطان

بينما لا توجد طريقة مؤكدة واحدة للوقاية من السرطان ، يمكن للتفاح أن يلعب دورًا و تشير الأبحاث إلى أن التفاح يحتوي على نسبة عالية جدًا من مضادات الأكسدة ، وفي الدراسات المختبرية ، ثبت أن هذه المواد المضادة للأكسدة تحد من نمو الخلايا السرطانية.

4. فقدان الوزن بشكل صحي

يمكن أن يساعدك النظام الغذائي الغني بالفواكه في الحفاظ على وزن صحي وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لأن التفاح مليء بالألياف الغذائية

5. منع مرض الزهايمر

حان الوقت لتناول المزيد من التفاح والأطعمة الأخرى الغنية بالفلافونويد مثل التوت والشاي. وجدت الأبحاث المنشورة في أغسطس 2020 في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن البالغين الذين يبلغون من العمر 50 عامًا أو أكبر والذين شملوا كمية صغيرة فقط من الأطعمة الغنية بالفلافونويد مثل التوت والتفاح والشاي في نظامهم الغذائي كانوا أكثر عرضة بنسبة 2 إلى 4 مرات يصابون بمرض الزهايمر