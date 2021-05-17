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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى عيد ميلاد الزعيم.. عادل إمام مطلوب فى السجون الإيطالية لهذا السبب

عادل إمام
عادل إمام

يحتفل الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده ال81 ، حيث يعد واحداً من أهم النجوم فى تاريخ السينما المصرية ، حيث قدم العديد من الأعمال الفنية والتى تجاوز عددها الـ 160 عملاً تنوعت بين الأعمال التليفزيونية والإذاعية والمسرحية والسينمائية . 

 

ولم تكن شعبية عادل إمام محلية أو عربية فقط ولكنها امتدت إلى عدد من الدول ومنها إيطالياً فقد نشرت إحدى الصحف عام 1999 عن طلب السجون الإيطالية لأفلام الزعيم عادل إمام . 

 

 

وكشف الخبر عن أن مدير سجن بادوفا بـ ايطاليا أرسل طلبا إلى إدارة العلاقات الخارجية بوزارة الثقافة للحصول على أفلام كوميدية مصرية كان على رأسها أفلام الزعيم عادل إمام لتكون تحت تصرف السجون الإيطالية .

 

وكان من بين الأعمال التى رشحت للفنان الكبير عادل إمام إنذاك كل من أفلام ، رجب فوق صفيح ساخن ، الأفاكاتو ، الارهاب والكباب ، اللعب مع الكبار ، شعبان تحت الصفر ، بخيت وعديلة ، حنفى الابهة . 

الجدير بالذكر أن الزعيم عادل إمام اسمه الكامل عادل محمد إمام محمد، وولد بقرية شها مركز المنصورة في الدقهلية، ثم انتقل إلى حي السيدة زينب وهو صغير حيث كان والده موظفًا بأحد المصانع الحكومية وعاش طفولته وصباه هناك .

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وحصل عادل إمام على بكالوريوس الزراعة في جامعة القاهرة ، وقد كان التمثيل هوايته المفضلة في مرحلة الدراسه، وشارك في عروض الفرق الجامعية والتحق بفرقة التليفزيون المسرحية عام 1962 وهو لايزال طالبا بالجامعة وكانت الأدوار صغيرة لكنها لفتت الأنظار إلى موهبته كممثل كوميدي .

وقدم بعد ذلك مسرحية أنا وهو وهى عام 1962 في دور دسوقي أفندي وكيل المحامي مع النجم فؤاد المهندس، ثم اشترك في مسرحية النصابين عام 1966 على مسرح الحكيم، ومسرحية البيجامة الحمراء عام 1967، ثم قدم مسرحية مدرسة المشاغبين التي استمر عرضها من عام 1971 إلى 1975 وتعتبر انطلاقته الحقيقية كنجم مسرحي ،  ثم مسرحيه شاهد مشافش حاجه واستمر عرضها سبع سنوات، الواد سيد الشغال 1985 واستمرت الى عام 1993، ومسرحية بودي جارد، من عام 1999 وأسندت له أدوار البطولة ابتداءً من عام 1972، وأصبح النجم الأول للتليفزيون عندما قدم مسلسلات دموع فى عيون وقحه، أحلام الفتى الطائر.

عادل إمام الزعيم عادل امام السينما المصرية الإرهاب والكباب اللعب مع الكبار

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