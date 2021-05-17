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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

لتجتب الإصابة بكورونا.. مياه البحيرة تطهر وتعقم منشآت الشركة

صدى البلد

تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيره، اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID -19، وذلك في مختلف الفروع والمحطات والإدارات التابعة لها على مستوى المحافظه، قبل عودة العاملين من إجازة عيد الفطر المبارك.

 

وشنت أدارات شئون المقر والأمن الصناعي بالشركه، بتوجبهات من المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب للشركة، حملات مكثفة فى جميع المبانى والمنشآت التابعة للشركه، واتخاذ الإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا المستجد،وذلك قبل عودة العاملين من الإجازة حيث تم تطهير وتعقيم مبنى الشركه بالكامل ومبني خدمة العملاء  ومحيطه وجراجات السيارات التابعة له والإدارات المختلفة، بالإضافة إلى المكاتب الادارية وغرف الاجتماعات والمداخل والمخارج  ودورات المياه .

 

كما تم التشديد على إجراءات النظافة والتعقيم باستخدام المطهرات بمعرفة الامن الصناعي وشئون المقر، مع الإلتزام بارتداء الكمامات لكافة العاملين والمترددين على مركز خدمة العملاء وفروع الشركه  تطبيقا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا المستجد بمجلس الوزراء. 
 

من جانبه قال السيد المهندس محمد سعيد نشأت رئيس الشركه  ، إنه يتم إستمرار اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا على مستوى كافة الفروع والمحطات والروافع و المبانى التابعة للشركه بمختلف انحاء المحافظه.

 

واصدر نشأت تعليمات، بتعقيم وتطهير محيط المبانى والمنشآت التابعة للشركه، بالإضافة إلى إتخاذ الإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال تنفيذ المشروعات القومية الكبرى مياه وصرف  التى تتم حالياً بمحافظة البحيره  ومنها محطات مياه الشرب ومحطات المعالجه الصرف الصحي والروافع .
 

وأكد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار الحرص على صحة العاملين بها بمختلف الفروع والمحطات والروافع والشبكات .  
 

وشدد على إلتزام جميع العاملين والمترددين على جميع مراكز خدمة العملاء بجميع فروع الشركه ، بإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من الفيروس مع التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية للجمهور من أجل تقليل  الاحتكاك المباشر بين مقدم ومتلقي الخدمة بما لايؤثر على العمل، وحرصا على صحة المواطنين ومنعا للتزاحم وتفعيل نظام الشباك الواحد .

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