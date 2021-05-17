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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لراحة وخدمة المواطنين.. حملة لمتابعة العمل في الوحدات الخدمية بكفر شكر

صدى البلد

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية حملة لمتابعة سير العمل فى الوحدات الخدمية المختلفة وحل المشكلات على أرض الواقع لراحة وخدمة المواطنين.

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وقال اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر ان الحملة قامت بجولة تفقدية على عدد من الوحدات الصحية والجمعيات الزراعية والوحدات المحلية ومراكز الشباب بنطاق المركز والمدينة فيما بدأت الجولة بالمرور على الجمعية الزراعية والوحدة الصحية بقرية تصفا التابعة للوحدة المحلية بقرية كفر تصفا.


كما تم المرور على مبنى الوحدة المحلية والوحدة الصحية والجمعية الزراعية ومركز الشباب بالمنشأة الكبرى وأيضا الوحدة الصحية ومركز الشباب بقرية الصفين التابعة للوحدة المحلية بقرية المنشاة الكبري.


واستمرت لجنة المتابعة فى تنفيذ مهمتها حيث تم المرور على الجمعية الزراعية ومركز الشباب والرياضة بقرية المنشاة الصغرى وقد تبين للجنة المتابعة والرقابة وجود بعض المخالفات وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.


واضاف رفعت أن نظام العمل والخدمات فى كل المجالات يتم بشكل منظم وفعال طبقا للخطة التى تم وضعها مع فريق العمل بالمركز والمدينة بهدف راحة وخدمة أهالينا المواطنين الذين نعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق وحل مشكلاتهم وتلبية مطالبهم طبقا للامكانيات المتاحة وسيادة القانون.


وتابع أنه يوجد تعليمات مشددة وحازمة فى الاهتمام بملف النظافة والمتابعة المستمرة على نظام رفع القمامة والمخلفات من طرق وشوارع المدينة وقرى الوحدات المحلية حتى يشعر كل مواطن ببيئة صحية نظيفة خالية من التلوث كما نناشد أيضا أهالينا بمساعدة الأجهزة المحلية فى عدم إلقاء القمامة فى الشوارع أو بجوار الصناديق المنتشرة بالشوارع وترك الصناديق فارغة.


من ناحية أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم حملة مكبرة لنظافة وإزالة تراكمات الأتربة والقمامة، وذلك في إطار جهود المحافظة لنظافة الطرق العامة وصيانتها والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن والأحياء.


بدأ المحافظ الحملة بتفقد أعمال تجريد ورفع الأتربة من نفق غبور بمدينة قليوب، حيث تم رفع طن من الأتربة المتراكمة على الجانبين وكانت تتسبب في عرقلة الحركة المرورية وتكدس السيارات، نظرا لحيوية هذا النفق الذي يربط الطريق الزراعي بمدينة القناطر الخيرية ومحافظات أخرى ،  وخلال الحملة تم مراجعة الإنارة وأعمال الصيانة بالنفق ووجه المحافظ دهان البلدورات ومتابعة الصيانة والنظافة الدورية للنفق.


واستكمل المحافظ الجولة بمتابعة الحملة المكبرة لإزالة تراكمات القمامة من أنفاق الأمير والعزبة البيضاء بمدينة الخصوص، حيث تقدم المواطنين بشكوى للمحافظة من وجود تراكمات قمامة بالأنفاق
وعلى الفور كلف المحافظ رئيس المدينة بحملة مكبرة ودعمها بمعدات من المدن المجاورة، حيث تم رفع أكثر من 40 طن قمامة وجاري استكمال الحملة حتى يتم القضاء تماما على أي تراكمات بالأنفاق، كما وجه المحافظ بمراجعة جميع المرافق وإجراء أعمال الصيانة و الإنارة والمتابعة المستمرة ومنع المواطنين من إلقاء القمامة مرة أخرى، ووضع صناديق للقمامة بجانب تلك الأنفاق.

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اخبار محافظة القليوبية حملة القليوبية كفرشكر الشباب والرياضة

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