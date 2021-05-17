قرار من اتحاد الكرة تجاه ربيع ياسين وموقف عقوبته

قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها اليوم قبول التظلم المقدم من الكابتن ربيع ياسين والاكتفاء بإيقافه شهرا اعتبارا من صدور قرار لجنة الانضباط والاكتفاء بغرامة 50 ألف جنيه.

كما قررت اللجنة قبول التظلم المقدم من اللاعب عبد الرحمن عشري والاكتفاء بتغريمه 20 ألف جنيه، وقبول الالتماس المقدم من اللاعب أحمد تمساح لاعب نادي الشرقية للدخان والاكتفاء بإيقافه خمس مباريات.



عقد اجتماع اللجنة اليوم برئاسة المستشار عادل الشوربجي وبحضور المستشار ابراهيم عبد الخالق نائب رئيس اللجنة والمستشار محمد أباظة عضو اللجنة.