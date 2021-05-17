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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار من اتحاد الكرة تجاه ربيع ياسين وموقف عقوبته

ربيع ياسين
ربيع ياسين

قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها اليوم قبول التظلم المقدم من الكابتن ربيع ياسين والاكتفاء بإيقافه شهرا اعتبارا من صدور قرار لجنة الانضباط والاكتفاء بغرامة 50 ألف جنيه.

 

كما قررت اللجنة قبول التظلم المقدم من اللاعب عبد الرحمن عشري والاكتفاء بتغريمه 20 ألف جنيه، وقبول الالتماس المقدم من اللاعب أحمد تمساح لاعب نادي الشرقية للدخان والاكتفاء بإيقافه خمس مباريات.


عقد اجتماع اللجنة اليوم برئاسة المستشار عادل الشوربجي وبحضور المستشار ابراهيم عبد الخالق نائب رئيس اللجنة والمستشار محمد أباظة عضو اللجنة.

ربيع ياسين لجنة الانضباط عبد الرحمن عشري أحمد تمساح الشرقية للدخان عادل الشوربجي لجنة الاستئناف

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