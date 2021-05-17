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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحرير 60 مخالفة تموينية مختلفة خلال عطلة عيد الفطر المبارك بقنا

حملات تموينية بقنا
حملات تموينية بقنا

أسفرت حملات تموينية، شنتها مديرية التموين و التجارة الداخلية بقنا، خلال عطلة عيد الفطر المبارك، عن تحرير 60 مخالفة تموينية متنوعة بمختلف مراكز المحافظة.


قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، جرى تحرير محضر بـ 10 أجولة مكرونة مجهولة المصدر ومحضر بـ 40 جوال دقيق فاخر مجهول المصدر ومحضر بـ 125 عبوة أدوية و مستحضرات تجميل مجهولة المصدر .

 

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و تابع محافظ قنا، كما تحرر 9 محاضر عدم الاعلان عن الأسعار و 14 محضر مخالفة عدم الاعلان عن قائمة التشغيل و 11 محضر مخالفة خبز غير مطابق للمواصفات و 8 محاضر مخالفة عدم نظافة أدوات العجن و 2 محضر مخالفة عدم اعطاء إيصال الصرف للمواطن و 12 محضر مخالفة توقف عن الإنتاج و محضر عدم الالتزام بالتعليمات.


وأشار محافظ قنا، إلى أن حملات مديرية التموين والتجارة الداخلية، مستمرة على الأسواق والمخابز، لضمان تقديم سلع ومنتجات جيدة و صحية للمواطنين.

 

فيما أكد أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا، أن المديرية مستمرة في شن حملات يومية على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار وضبط السلع مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية لحماية حقوق المستهلك والحفاظ على صحة المواطنين.

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