خالد أبو بكر: استمرار معدل الفقر عند 30% يستدعي جهودًا عاجلة لتحسين مستوى المعيشة

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ استمرار معدل الفقر عند نحو 30% يفرض ضرورة مواصلة جهود خفض هذه النسبة وتحقيق نقلة نوعية في مستوى المعيشة خلال السنوات القادمة.

وأوضح أن بقاء الدكتور مصطفى مدبولي في منصب رئيس مجلس الوزراء قد يسهم في استمرار الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ المشاريع التي من شأنها تحسين ظروف المواطنين.

وأضاف "أبو بكر"، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الكثير من الأسر المصرية، حتى من أصحاب الدخل المتوسط، يواجهون صعوبة في تغطية احتياجاتهم الأساسية، من إيجار وسلع وخدمات تعليمية وصحية، وهو ما يبرز الحاجة الماسة لتركيز الحكومة على زيادة الأجور وتثبيت أسعار السلع لضمان حياة كريمة للمواطن.

وشدد أبو بكر على أن معالجة الأزمة الاقتصادية لا يمكن أن تتم بالأمنيات أو الخطابات الإعلامية فقط، بل تتطلب أدوات عملية وتخطيطًا دقيقًا لضبط الإنفاق وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مؤكدًا أن الشعب يتابع ويراقب أي تحرك يخص مستوى معيشته اليومي.