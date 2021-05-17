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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن يدرس طرد السفير الإسرائيلي بسبب العدوان على غزة

الأردن يدرس طرد السفير
الأردن يدرس طرد السفير الإسرائيلي بسبب العدوان على غزة

وافق مجلس النواب الأردني، اليوم الاثنين، بالإجماع على ضرورة طرد السفير الاسرائيلي من عمّان، واستدعاء السفير الأردني في تل أبيب، وذلك في ظل التصعيد الإسرائيلي والعدوان المتواصل على قطاع غزة.

 

وطالب كافة النواب الذين تحدثوا في البرلمان الأردني في الجلسة المخصصة لمناقشة الاوضاع في فلسطين، باتخاذ موقف رسمي من خلال طرد السفير الاسرائيلي في عمّان.

 

وأعرب النواب عن رفضهم للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والاعتداءات والانتهاكات بحق الفلسطينيين في القدس والداخل، والضفة الغربية، وفقا لوكالة "عمون" المحلية.

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كما دعا النواب إلى وقف كافة الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة مع الاحتلال الاسرائيلي، وعلى رأسها معاهدة السلام "وادي عربي"، واتفاقية الغاز.

 

وأكد المجلس على ضرورة وجود رد فعل على ما ترتكبه إسرائيل من جرائم حرب وقتل للاطفال والابرياء المدنيين في غزة.

 

بدوره، تعهد رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة بدراسة المذكرة النيابية بشأن طرد السفير الاسرائيلي من عمّان، حال ورودها إلى الحكومة، إضافة الى دراسة الخيارات الاخرى المتاحة لدى الحكومة، ثم العودة مجددا للمجلس والتشاور مع النواب.

 

وأوضح الخصاونة أنه تشرف بجلوسه في جلسة مجلس النواب الاثنين، موجها التحية مجلس النواب الأردني والحكومة الأردنية التي يعتز ويفتخر بهما.

 

وقال رئيس الوزراء الأردني إن كل فرد في الحكومة والمجلس ينتمي لشهيد أو شخص دافع عن حمى فلسطين، ونحن في مركب واحد، ولا يوجد بلد قدم لفلسطين في العالم أكثر من الأردن وقيادته وشعبه، لتحصيل الحقوق الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية.

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