60 جهة بالحكومة تصرف رواتب شهر مايو.. اعرف المواعيد

تبدأ وزارة المالية خلال الأسبوع المقبل؛ وتحديدا اعتبارا من الأحد القادم وعلي مدار 5 أيام متصلة؛ في صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر مايو الجاري، من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو قوانين وكوادر خاصة وذلك علي مستوي الجهات والوزارات الخاضعة للموازنة العامة والوحدات المحلية والاقتصادية والخدمية وما في حكمها.



وبحسب ما ةعلنته وزارة المالية في تقرير صادر عنها، فإن إجمالي الجهات والوزارات التي ستصرف رواتب موظفيها حوالي 60 وزارة وجهة تابعة ومستقلة، قد جري تقسيمها علي مستوي 3 مجموعات مختلفة.



وأشار التقرير إلي أنه وفقا للمجموعة الأولي والتي ستبدأ صرف رواتب عامليها اعتبارا من الأحد القادم فتشمل 28 وزارة وجهة تابعة ومستقلة من بينها وزارات " الصحة والسكان، التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة الداخلية، القوي العاملة، النقل والمواصلات، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الهجرة وشئون المصريين العاملين في الخارج، قطاع الأعمال العام، الانتاج الحربي، شئون مجلس النواب، الثقافة ، الاثار، الإسكان والمرافق، الصناعة والتجارة، السياحة، البترول والثروة المعدنية، البيئة، الطيران المدني"، بخلاف الجهات التابعة علي مستوي المحافظات.

كما سيتم صرف رواتب الموظفين ببعض الجهات والهيئات المستقلة من بينها المجلس " الأعلي لتنظيم الإعلام، القومي لحقوق الانسان، الأعلي للصحافة،مجلس الدفاع الوطني، الامن القومي، الجهاز المركزي للمخاسبات، مجلس النواب".

وأوضح التقرير أن المجموعة الثانية اعتبارا من الإثنين التالي له وتشمل 17 وزارة وجهة مستقلة وتابعة منها وزارات " التعليم العالي والبحث العلمي، التنمية المحلية، الكخرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الاستثمار والتعاون الدولي" والجهات التابعة لها علي مستوي المحافظات.



كما سيتم صرف رواتب بعض الجهات المستقلة من بينها القضاء والنيابة العامة، هيئة النيابة الادارية، هيئة قضايا الدولية، هيئة الرقابة الادارية، الهيئة العامة للرقابة المالية، المحكمة الدستورية العليا، دار الافتاء المصرية، اللجنة العليا للانتخابات، معهد الخدمات المالية، الجهاز المركزي للتنظيم والادارة.



و خلال الثلاثاء القادم سيتم صرف رواتب المجموعة الثالثة بواقع أكثر من 11 جهة ووزارة من بينها وزارات " التربية والتعليم والتعليم الفني، الزراعة واستصلاح الاراضي، المالية، الموارد المائية، الخارجية، الشباب والرياضة" والجهات التابعة



بالإضافة إلي بعض الجهات والهيئات المستقلة من بينها " الأزهر الشريف، رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس الوزراء، باقي الجهات الادارية.



و خلال يومي الخميس والأربعاء من نفس الأسبوع سيتم صرف بقية رواتب الموظفين علي مستوي الجهاز الإداري .

تنسيق مع الجهاز المصرفي

وأشار التقرير إلي أن تلك الاجراءات تمت بالتنسيق مع الجهاز المصرفي المصري الممثل في البنك المركزي المصري، لتحويل رواتب الموظفين بالبنوك المتعاقد معها جهات عملهم، مما يتيح لهم عمليات الحصول علي راتبهم الشهري عن مارس الجاري؛ من خلال كروت الإئتمان الخاصة بهم.

وأوضح التقرير أن تلك الإجراءات تسعي لتقليل الزحام علي فروع البنوك وماكينات الصراف الآلي ضمن الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.