إبراهيم عبدالله: الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر.. وابني أهلاوي

قال إبراهيم عبدالله، عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، إن نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر؛ بدليل عدد اللاعبين المشاركين منه في المنتخبات الوطنية، بكل الألعاب.

وأضاف عبدالله خلال تصريحات تليفزيونية: "ابني أهلاوي، وبلَّغت محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بذلك، خلال مباراة جمعت الفريقين، وكان رده: عِرِفت تِربِّي".

وأكمل : لن أخوض انتخابات نادي الزمالك الفترة الحالية، ونحن عملنا في ظروف صعبة للغاية، وتحملنا قسوة كبيرة من الجماهير.

وفي سياق آخر، اعتمدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، في اجتماعها مساء أمس، التعاقد مع وزارة الإنتاج الحربي؛ لبناء فرع النادي بالسادس من أكتوبر، والاستاد الجديد هناك.

وسبق أن أبرمت اللجنة، بروتوكول تعاون، مع “الإنتاج الحربي”، قبل أن يتم الاعتماد رسميا في اجتماع المجلس أمس، برئاسة اللواء مستشار عماد عبد العزيز، وبحضور المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة، واللواء سامي صبحي أمين الصندوق.