أبو الدهب : حسين الشحات ''محتاج يريح '' .. ودفاع صن داونز نقطة ضعف

أكد محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق أن حسين الشحات الجناح الأيمن للفريق لابد من إراحته خلال المباريات المقبلة نظراً للتراجع الملحوظ في مستوى اللاعب منذ أكثر من مباراة .

وأضاف أبو الدهب في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' : أتعحب من استمرار الدفع بحسين الشحات بصفة أساسية مباراة تلو الأخرى ، فاللاعب لا يقدم المردود الفني المنتظر ، ومع ذلك هناك إصرار غير مفهوم من موسيماني على الدفع به ، وأتمنى الإعتماد على النيچيري چونيور أچايي خلال مباراة الإياب أمام صن داونز السبت المقبل .

واختتم أبو الدهب : الأهلي يحتاج إلى تسجيل هدف مبكر من البداية أمام صن داونز ، نظراً لتواضع مستوى مدافعي الفريق الجنوب إفريقي ، وهو ما يجب على مهاجمي الأهلي استغلاله .