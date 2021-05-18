ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، ارتفاع جماعي للمؤشرات.



وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 10687 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 2149 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 13097 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 4169 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 2206 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 3150 نقطة.